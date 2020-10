Administrerende direktør i British Airways stopper

Alex Cruz, administrerende direktør i British Airways, fratræder snart sin post.

Han afløses af Sean Doyle, som kommer til fra den irske branchekollega Aer Lingus, hvor han i øjeblikket er topchef.

Det oplyses i en pressemeddelelse fra International Airlines Group (IAG). IAG ejer både British Airways og Aer Lingus.

I meddelelsen fremgår det ikke tydeligt, hvad der ligger til grund for skiftet på direktørposten.

Den administrerende direktør hos IAG, Luis Gallego, forklarer blot, at han er fortrøstningsfuld ved den nye organisation set i lyset af coronapandemien.

- IAG har bevist, at den er en af verdens førende luftfartskoncerner med en portefølje af succesfulde selskaber.

- Vi navigerer i den værste krise nogensinde for industrien, og jeg er sikker på, at disse interne ændringer vil sikre, at IAG står stærkt positioneret, siger Luis Gallego i meddelelsen.

Som afløser for Sean Doyle er Donal Moriarty hyret som midlertidig topchef hos Aer Lingus. Donal Moriarty sidder i forvejen i en ledende stilling i selskabet.