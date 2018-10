Advokat efter flykrak: - Jeg ved ikke hvilke ord jeg skal bruge

Kuratellet undersøger piloters indbetalinger til krakket flyselskab - imens kæmper hotel for at få smidt kuratorerne på porten

Kreditorerne slås ovenpå Primera Airs konkurs om stort set ingenting.

Det fortæller en af konkursboets kuratorer til Ekstra Bladet.

Ifølge en liste i et bilag fra retsbogen fra Sø- og Handelsretten skylder det krakkede flyselskab 913 millioner kroner til omkring 500 kreditorer og har særdeles få aktiver.

En af de tre advokater, som er udpeget som kuratel i konkursboet, Finn Lynge Jepsen, understreger, at beløbet fortsat kan ændre sig:

- Om det er 700, 600 eller 900 millioner, tør jeg ikke sige, men det er klart, man skylder adskillige millioner væk, siger kurator, som samtidig bemærker, at aktiverne i det krakkede selskab er 'tæt på ingenting'.

- Under en million kroner?

- Ja, som det ser ud lige nu, siger advokaten og uddyber om lavvandet i kassebeholdningen:

- Jeg ved ikke, hvilke ord jeg skal bruge.. det er utroligt, man har kunnet drive virksomheden så langt, så man ender med så få aktiver, som der tilsyneladende er nu.

Piloter betalte kurser

Finn Lynge Jepsen fortæller, at kuratellet skal undersøge, hvorvidt selskabet har drevet forsøget på overlevelse for langt.

Konkret vil de kigge på, at flere piloter kort før konkursbomben sprang blev bedt om at indbetale 20.000 euro (ca. 150.000 kroner, red.) til omskolingskurser i forbindelse med at kunne flyve bestemte typer fly. Dertil kommer, at selskabet fortsatte billetsalget indtil en time, før man meldte konkursen ud.

- Hvad har man solgt af forskellige ting og sager, fx billetter eller kurser. Hvis man har solgt det på et tidspunkt, hvor man godt vidste, at det ville man formentlig ikke kunne levere varen på, er det noget, vi skal kigge på. Så kan man i givet fald ifalde erstatning hos dem, man får kredit hos. Vi undersøger, om nogen har betalt penge ind til selskabet for den slags på et tidspunkt, hvor selskabet godt har vidst, at det ikke kunne levere denne her vare.

Ekstra Bladet har talt med piloter, som har betalt til omskolingskurset, men ingen har ønsket at stå frem af hensyn til deres fremtidige karriere.

Mens personalet i Primera Air ifølge kurator har fået løn i september, standsede man allerede i august afdragene til de tusindvis af danskere, som har ret til kompensation for forsinkede og aflyste flyvninger.

Mens kuratellet fortsat forsøger at få overblik over det krakkede selskab for at skaffe kreditorer penge fra boet, kræver et hotel nu kuratorerne udskiftet.

Kræver nye kuratorer

Kreditoren Comwell Hvide Hus Aalborgs advokat, Anders Hvidberg Plum, har begæret et såkaldt kuratorvalg på vegne af det firestjernede hotel.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få hans og hoteldirektørens kommentar.

Til Avisen Danmark afviser advokaten at uddybe, hvorfor man ikke ønsker de udpegede kuratorer:

- Det vil jeg gerne vende tilbage med efter mødet i skifteretten, siger han til Avisen Danmark, som også skriver, at Primera Air skylder hotellet cirka 180.000 kroner.

Finn Lynge Jepsen kender ikke baggrunden for ønsket om at skifte ud i kuratorerne og bemærker, at det er tvivlsomt, at der i skifteretten kan stemmes om udskiftning, hvis der ikke er penge nok i kassen.

- Hvis der ikke er nogle penge at dele ud af, så har man ikke nogen stemmeret, men forskellige kreditorer har forskellige advokater, og de ønsker måske deres egen advokat sat ind af en eller anden grund.

Kuratorerne står højt på listen over de, der skal have penge i et konkursbo, hvis der er nogen penge at tage af.

