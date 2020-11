Advokat fængslet i kæmpe sag om momssvindel

Ved du noget om sagen? Så kontakt Ekstra Bladets journalist direkte her

Han er leder af et advokatkontor, har optrådt i adskillige medier og indsættes ofte som kurator, når der skal ryddes op i konkursramte virksomheder.

Men nu er en advokat fra hovedstadsområdet selv havnet i store problemer.

Sammen med ni andre personer er han blevet varetægtsfængslet og sigtet i en omfattende sag om momssvindel med luksusbiler. Det viser dokumenter fra Retten i Randers, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Her fremgår det, at advokaten - der er omfattet af et navneforbud - er sigtet for momssvindel og brud på registreringsloven, som menes at have kostet statskassen over 30 millioner kroner.

- Hverken jeg eller min klient har nogen som helst kommentarer, siger Mohammed Arbab Perveez fra Adil Advokater, der repræsenterer den varetægtsfængslede mand.

Suspekte handler

Østjyllands Politi mener, at den varetægtsfængslede advokat er en del af et større netværk af bilhandlere og virksomhedsejere i Danmark og Tyskland, der står bag den påståede svindel.

Netværket har ifølge politiet importeret luksusbiler fra Tyskland til en række tomme selskaber i Danmark, som dets medlemmer har kontrollet.

Her er bilerne blevet pålagt moms og solgt lynhurtigt videre.

Når Skattestyrelsen så efterfølgende har forsøgt at hente den skyldige moms hos netværkets selskaber i Danmark, har myndigheden stået tilbage med en lang næse.

For på det tidspunkt er selskaberne allerede taget under konkurs, og derved har netværket - ifølge politiet - selv scoret momsen.

Indsat som kurator

Den varetægtsfængslede advokats præcise rolle i det påståede svindelnummer fremgår ikke af sigtelsen imod ham.

Men Ekstra Bladets gennemgang af selskaberne viser, at han er blevet indsat i en række af netværkets selskaber som kurator, da de blev taget under konkursbehandling.

Her har hans rolle været at undersøge, hvad der er foregået i selskaberne. Og om der eventuelt er grundlag for at alarmere politiet.

Men ifølge sigtelsen mod advokaten har han i virkeligheden arbejdet sammen med de mennesker, han blev sat til at undersøge.

- Hans fremtid vil være slut

Det var ved et retsmøde tidligere på måneden, at det lykkedes den varetægtsfængslede advokat at få nedlagt navneforbud.

Her argumenterede hans forsvarsadvokat, Mohammed Arbab Perveez, for, at sagen allerede havde været 'yderst ødelæggende for sigtede, hans kolleger og firma.'

Klienten var således blevet frataget alle de konkursboer, hvor han var indsat som kurator.

Og forsvarsadvokaten argumenterede med, at det kun ville blive værre, hvis identiteten på hans klient skulle komme frem.

'Hans fremtid i advokaterhvervet vil være slut,' lød det ifølge et referat, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Østjyllands Politi har ikke ønsket at kommentere sagen.