Advokater scorer 172 millioner på bankkrak

Selvom Kammeradvokaten med formanden Boris Frederiksen i spidsen har en lukrativ kontrakt med staten om at være dens foretrukne advokat, så oplyser selskabet ikke, hvor meget man tjener.

Men nu kan Ekstra Bladet give et sjældent indblik i, hvor mange millioner kroner, som advokaterne rent faktisk tjener, når det kommer til arbejdet med de store og tunge konkursboer.

En gennemgang af de såkaldte cirkulæreskrivelser og aconto begæringer for syv af de banker, som gik konkurs i forbindelse med finanskrisen, viser således, at Kammeradvokaten har været med til at hæve salærer for 172 millioner kroner for 74.616 timers arbejde.

2.700 kr. i timen

Blandt konkursboerne er der stor forskel på mængden af arbejdet og dermed salæret.

Topscorer er Amagerbanken, som gik konkurs i 2011. Arbejdet med den har, som tidligere skrevet i andre medier, givet et salær på 96 millioner kroner til Boris Frederiksen og hans medkurator Jørgen Holst, som de dermed deler. Her har timelønnen været 2.405 kroner.

I forhold til sidstnævnte er det dog rigmandsbanken Capinordic, der krakkede i 2010, som springer i øjnene. Her har timelønnen været på 2.723 kroner, og det samlede salær lyder indtil videre på knap 22 millioner kroner.

Begge boer er stadig ikke lukket ned, hvorfor den endelige regning forventes at blive endnu større. Det samme er tilfældet med Fjordbank Mors, hvor regningen indtil videre lyder på lidt mere end 19 millioner kroner.

Nogle af konkursboerne er også lukket ned - eksempelvis Sparekassen Østjylland og Max Bank, som kostede kreditorerne henholdsvis 16,2 millioner kroner og 5,7 millioner kroner i salærer.

Generelt set ligger timepriserne for boerne i størrelsesordnen 2200 - 2700 kroner. Tønder Bank har kun givet ca. 1.400 kr i timen, men ifølge Boris Frederiksen vil det formentlig ende i samme niveau med de øvrige boer, når det afsluttes.

Skifteretten bestemmer salæret Når en kurator ønsker at få betaling for sit arbejde, er det skifteretten, som bestemmer, om beløbet, man kræver, også skal betales. Ifølge skifteretsdommer Torben Kuld Hansen er hver sag forskellig. Men det er ikke tit, at skifteretten protesterer og sætter beløbet ned, som man fx så det i 2015, hvor tre kuratorer, heriblandt Boris Frederiksen fik nedsat deres salær for Sandgården med fem millioner kroner. - Det sker ikke tit men indimellem, hvor vi falder over noget, som ikke kan være rigtigt. Eksempelvis hvis vederlaget bliver for højt og det fuldstændig udtømmer hele konkursboet, så er vi ekstra kritiske, siger han og tilføjer: - Jo større et bo jo mere kritisk ser man på det. Det er klart, sådan er det. Men der bliver også kigget på de små boer. Der skal en anderledes vurdering til, når vi skal vurdere de store boer som eksempelvis Amagerbanken. - Da salæret for Sandgården blev sat ned med fem millioner, var det efter nogle kreditorer havde klaget. Var det også blevet fanget af jer og sat ned, hvis ikke de havde gjort det? -Det er et hypotetisk spørgsmål, som jeg ikke kan svare på. Men det er klart, at hvis skifteretten får noget hjælp udefra, så er det da altid en fordel. Vores opgave er ikke at være politimænd. Vi træffer en afgørelse ud fra de oplysninger som vi har, ligesom enhver anden domstol. - Hvis der er faktureret ca. 10.000 timer på et konkursbo, hvordan kan I så kontrollere, at der rent faktisk er brugt 10.000 timer? Man kan ikke kontrollere det i den forstand at man kan se objektivt om der er brugt det timeantal eller ej, men man kan gøre noget andet. Man kan se på de konkrete arbejdsopgaver, der er udført, og så vurdere om tiden der er brugt, er en passende mængde. Men det er selvfølgelig et skøn.

Boris Frederiksen og Kammeradvokaten er statens foretrukne advokat, men arbejdet med bankerne er ikke kommet i hus grundet den rolle. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Boris Frederiksen: Vi fik vores del - andre fik deres

Ifølge Boris Frederiksen er salærerne for de syv bankkrak et ’udtryk for 10 års arbejde’.

'Der er tale om en række enkeltsager, der i enhver henseende er usædvanlige og som udspringer af finanskrisen, hvor der var mange store sager. Vi fik ”vores del” heraf, mens andre fik ”deres del” af disse sager. Hvis du laver en tilsvarende øvelse på de andre store kontorer og deres ”store sager” i samme periode, vil du få et billede, der ikke er meget forskelligt,' skriver han i et mailsvar.

Ifølge ham har Kammeradvokaten ikke fået adgang til de syv konkursboer grundet aftalen med staten, selvom det er Finanstilsynet, der har peget på dem.

'Bankerne kommer til os, fordi vi har specialist kompetence med disse sager og følger på ingen måde af Kammeradvokataftalen. Det er vel ikke anderledes end, at f.eks. Gorrissen stort set altid udpeges som kuratorer i konkursboer, der involverer flyfinansiering, senest Thomas Cook.'

Om forretningen på konkursområdet siger han:

'Vores forretning på dette område er konjunktur afhængig og svinger derfor. Vi har en ikke ubetydelig forretning på området, hvilket har noget med vores fokus på området, vores kompetencer, erfaring og ressourcer allokeret til området at gøre. Vi investerer i at være tidssvarende og konkurrencedygtige og har blandt andet introduceret ”Konkursportalen”, der giver en meget høj grad af transparens på opgaver og omkostninger.'