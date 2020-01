Advokater scorer 72 millioner på kendt konkursbo

Konkursboet efter entreprenørgiganten Pihl & Søn, der krakkede i 2013, har indtil videre kostet kreditorerne 72,6 millioner kroner i salærer til boets tre kuratorer.

Det viser en udskrift fra retsbogen i Sø- og Handelsretten, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

I maj 2019 fik de tre advokater Henrik Steen Jensen, Henrik Sjørslev og Søren Aamann Jensen udbetalt et såkaldt aconto vederlag på 18 millioner kroner for deres arbejde i perioden 2016-2018.

Det bringer det samlede beløb op på 72,6 millioner kroner. Timeantallet er på 30733 timer, hvorfor timelønnen derfor er på 2362 kroner.

Salæret lægger sig dermed blandt nogle af de højeste nogensinde i Danmark.

Sejr over d'Angleterre

En af boets største bedrifter var sejren over det fashionable københavnske hotel d'Angleterre i Voldgiftsretten i 2018. Her lykkedes det at hive 230 millioner kroner hjem til konkursboet. Men det er kun en ud af mange sager, fortæller kurator Henrik Steen Jensen, som er partner i Holst Advokater.

- Vi har været involveret i et hav af voldgiftssager i ind- og udland. Ikke kun d'Angleterre, men også i New York, London og Polen eksempelvis, siger han.

Kuratorerne har tjent deres salær hjem flere gange med sejren over d'Angleterre. Foto: Linda Johansen

I New York er der stadigvæk en retssag kørende, og det samme er tilfældet med Polen. I Panama er man også engageret, og en sejr her kan medføre et tocifret millionbeløb.

- Den i Panama drejer sig om ca. 20 millioner kroner til boet, siger han.

Skifteretten bestemmer salæret Når en kurator ønsker at få betaling for sit arbejde, er det skifteretten, som bestemmer, om beløbet, man kræver, også skal betales. Hver sag forskellig, men det er ikke tit, at skifteretten protesterer og sætter beløbet ned. Man så det dog tilbage i 2015, hvor tre kuratorer fik nedsat deres salær for arbejdet med Sandgården med fem millioner kroner. Det er det største beløb, som i hvert fald har været fremme i offentligtheden. Skifteretsdommer Torben Kuld Hansen har tidligere overfor Ekstra Bladet fortalt, at man er mere kritisk, når der er tale om et stort bo, hvor det er vanskeligere at vurdere arbejdets omfang. - Jo større et bo, jo mere kritisk ser man på det. Det er klart, sådan er det. Men der bliver også kigget på de små boer. Der skal en anderledes vurdering til, når vi skal vurdere de store boer som eksempelvis Amagerbanken, har han tidligere sagt. Men også når salæret er så højt, at det 'fuldstændig udtømmer hele konkursboet'. Vis mere Luk

Udover at voldgiftssagerne tager lang tid, så er det forhold, at mange af sagerne er i udlandet også en tidsudtrækker.

- I de internationale enteprise-sager er der nogle andre forældelsesregler. Her er der som regel ti år, mens vi i Danmark som udgangspunkt opererer med fem år.

Pihl & Søn var også i gang med at lave Nørreport Station om, da man gik konkurs i 2013. Foto: Gorm Branderup/Ritzau Scanpix

Ikke tæt på afslutning

En afslutning er derfor heller ikke lige på trapperne.

- Hvis vi kan slutte det om tre år, så er det gået godt, siger han.

Det er dog de færreste kreditorer, som får nogle af deres penge igen. Mens man har anmeldte krav for samlet 5.7 milliarder kroner, så er de samlede værdier pt. opgjort til knap 600 millioner kroner.

Amagerbanken

Selvom det samlede salær for Pihl & Søn er blandt de største i Danmark, så er der stadig et stykke op til Amagerbanken. Her er der hidtil betalt 96 millioner til kuratorerne, hvilket du kan læse mere om her.

Henrik Steen Jensen forventer dog ikke, at salæret bliver større.

- Vi kommer ikke over de 100 millioner kroner, siger han.