Ægtepar mister alle kunder på én enkelt dag

Mens blandt andre koncertarrangører bliver hjulpet af den danske stat i forbindelse med aflysninger grundet coronavirussen, så er det en anden sag for deres leverandører.

De mindre danske virksomheder, som eksempelvis skulle have leveret fadøl eller mad til de nu aflyste arrangementer, er således mere overladt til sig selv.

En af dem er Fadnord, der ejes og drives af ægteparret Charlotte og Thomas Bennekov i Hørsholm.

- Vi har ikke længere nogen omsætning. Der er ingen, som vil leje fadølsanlæg lige nu, siger Charlotte Bennekov til Ekstra Bladet.

Charlotte og Thomas Bennekov er økonomisk presset, da deres virksomhed lider under coronakrisen. Foto: Aleksander Klug

Det startede for alvor, da Mette Frederiksen onsdag aften lukkede Danmark ned.

- Alle folk ringede og skrev, at de aflyste. Vi havde fx en koncert, hvor vi skulle levere fadøl. Vi havde et bryllup, som skulle aflyses og handelskoler og universiteter har også aflyst deres fredagscafeer, siger Charlotte Bennekov, der ligesom mange andre i sin branche ikke har haft kontrakter med kunderne.

Artiklen fortsætter under billederne...

De mange fadølsanlæg bliver ikke brugt for tiden. Foto: Aleksander Klug

I virksomheden står fustagerne og passer sig selv. Foto: Aleksander Klug

Sygedagpenge

Udover dem selv har ægteparret to fuldtidsansatte og en elev. De ansatte har tre måneders opsigelse.

- Vi har været i a-kasse i 15 år, men har aldrig gjort brug af den. Nu er vi tvunget til at lukke firmaet for at få nogle penge. Medmindre, at jeg får corona, for så får vi sygedagpenge. Så hvis jeg stiller mig ud blandt folk i København, så kan det være, vi kan får nogle penge. Det er jo langt ude.

Coronakrise i dansk erhvervsliv - Følgende brancher er blandt de hårdest ramte i forhold til corona-krisen: - Turisme, hotel- og restauration, fly og lufthavne, oplevelse, kultur og idræt, rederier, transport og reklamebranchen - Som følge heraf har virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen nu fået mulighed for at sende medarbejdere hjem på tvungen ferie efter en aftale mellem 3F og Horesta er indgået - Regeringen har lanceret flere tiltag for at imødekomme de hårdt ramte danske virksomheder - Et af tiltagene er, at man vil give virksomheder refusion fra dag et, hvis medarbejdere er syge af coronavirus eller er i karantæne - Derudover vil man kompensere arrangører af eksempelvis koncerter - Et andet tiltag er en udskydelse af, hvornår firmaer skal afregne moms og skat til staten. - Og så har bankerne fået adgang til en stor pose penge, så de kan give deres kunder lidt længere snor

I modsætning til de store selskaber er der ikke så meget at tage af på kistebunden.

- Vi har ikke overskud på flere millioner. Vi hæver en helt almindelige løn, siger Charlotte Bennekov, der vil have hjælp til de ca. 300.000 små og mellemstore virksomheder, der findes i Danmark.

Hjælp

- De (regeringen red.) har lavet en pakke til de store, men man kan jo ikke bare vælge nogen ud, som man vil hjælpe og så lade os andre sejle vores egen sø. De store virksomheder står også i svære situationer med bump på vejen, men vores bump kommer vi til at dø af.

Artiklen fortsætter under billedet...

Virksomheden Fadnord ligger i Hørsholm. Foto: Aleksander Klug

Eksempelvis er det ligegyldigt for dem, at momsbetalingen nu kan udskydes.

- Vi har ingen omsætning, så det hjælper jo ikke os, siger hun og fortsætter:

- Vi selvstændige bliver sat i en desperat situation. Og det er jo helt grotesk, at man skal sidde at overveje, om man skal blive smittet, og så bliver andre sendt hjem med fuld løn.

Derfor har hun et foreslag.

- I denne periode skal alle selvstændige tilbydes en løn, der svarer til sygedagpenge. De offentligt ansatte får fuld løn, men vi kan ikke engang få de 17.000 kroner. Vi beder bare om lidt hjælp - ikke at vi bliver fuldt kompenseret. Jeg ved godt, at det er dyrt for samfundet, men så holder man jo gang i hjulene.