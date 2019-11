Afslører at finansdirektør slipper billigt i skat

GN Store Nord har ud over 24 ansatte også en direktør ansat på forskerordningen.

Det oplyser høreapparatvirksomheden i forbindelse med en rundspørge, som Ekstra Bladet har lavet blandt de 100 største danske virksomheder.

Men modsat de andre, så har GN Store Nord ikke noget problem med at sætte navn på direktøren.

Der er således tale om den tyske finansdirektør Marcus Desimoni, der i 2018 tjente 11,6 mio. kr. i samlet løn.

’Marcus Desimoni besidder unikke kompetencer indenfor den globale høreapparatsindustri. Samtidig har han en international ledelsesprofil med en karriere bag sig i både Japan, Singapore og Tyskland. Marcus Desimoni har i en årrække haft ledelsesposter i den velkendte tyske virksomhed Siemens og var blandt andet finansdirektør i Sivantos/Siemens Audiology Solutions, siger pressechef Lars Otto Andersen-Lange i et mailsvar.

Vigtig

Han forklarer, at ordningen er vigtig for selskabet.

’De ganske få af vores ansatte, som gør brug af ordningen, er primært nøglemedarbejdere indenfor forskning og udvikling. De besidder unikke kompetencer, som er svære eller slet ikke er mulige at rekruttere i Danmark, når vi taler om forskningsmæssige nicher indenfor for eksempel kunstig intelligens og mikroteknologi. Men det kan også være medarbejdere i andre dele af organisationen, som vi har brug for, når vi skal konkurrere globalt. GN har en mission om at få livet til at lyde bedre for vores kunder, og derfor skal vi tiltrække de fremmeste profiler.’

Selskabet har i alt 6000 medarbejdere, hvoraf 1200 arbejder i Danmark. Af dem er 24 altså på ordningen. På spørgsmålet om, hvad det ville betyde, hvis ordningen ikke eksisterede, svarer han:

’Det er kun én af mange komponenter til at tiltrække de relativt få nøglemedarbejdere, som har været svære eller slet ikke mulige at rekruttere i Danmark. Og man skal huske på, at vi har forskningscentre flere steder i verden udover Danmark for eksempel USA og Kina.’

Ekstra Bladet har efterfølgende spurgt, om Marcus Desimoni havde fravalgt Danmark, hvis forskerordningen ikke eksisterede, og om han bliver i Danmark, når ordningen udløber. Men GN Store Nord oplyser, at selskabet ikke har yderligere at tilføje.

Ekstra Bladet afdækker for tiden danske virksomheders brug af forskerordningen.

Vi har blandt andet kunne fortælle, at fire af Danske Banks direktører er ansat under ordningen, og at Nordea har 255 ansatte på ordningen.

Derudover har der været historien om, at antallet af ansatte på forskerordningen næsten er fordoblet fra 2008 til 2018,