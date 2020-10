Afsløring: Hvidvask i statens bank

Tidligere i år blev fire mænd idømt lange fængselsstraffe for at have hvidvasket omkring 350 millioner kroner, der stammer fra organiseret kriminalitet.

I alt tre danske selskaber blev brugt til at vaske de beskidte penge rene.

Nu kan Ekstra Bladet afsløre, at et af hvidvask-selskaberne, CCS Group, har opereret lige for næsen af staten. Selskabet har nemlig i 2019 ladet et tocifret millionbeløb flyde igennem en konto hos statens eget bankselskab, Finansiel Stabilitet.

Det viser dokumenter, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

- Finansiel Stabilitet har en pligt til at vide, hvad kunderne laver, og hvor pengene kommer fra. Hvis der ikke er spurgt særdeles grundigt ind til den her kunde, er det ikke godt nok, siger hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft fra rådgiverfirmaet Revisorjura.

Hvidvaskselskabet CCS Group oprettede i juni 2018 en konto i Københavns Andelskasse, som få måneder senere blev overtaget af Finansiel Stabilitet. Først herefter begyndte selskabet for alvor at hvidvaske. Foto: Jens Dresling

En fiktiv virksomhed

Der har ellers været en perlerække af blinkende advarselslamper i CCS Group.

Det viser dokumenter fra Skattestyrelsen, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

Her fremgår det, at selskabet hverken har angivet moms, lavet bogføring, haft driftsomkostninger eller øvrige tegn på reel drift.

Og selvom selskabet har udstedt fakturaer på alt lige fra tømrerarbejde over køkkenmedhjælp til pædagogarbejde, tror Skattestyrelsen ikke på, at der er tale om reelt arbejde.

- Det er Skattestyrelsens opfattelse, at CCS Group må anses for en fiktiv virksomhed, skriver Skattestyrelsen.

I dokumentet står desuden, at CCS Group skylder staten 21 millioner kroner i manglende momsbetalinger.

De er dømt i hvidvasksagen Fire mænd har tilstået hvidvask af svimlende 350 millioner kroner, som ifølge myndighederne stammer fra skatte- og momskriminalitet. I første omgang blev de to venner 47-årige Christian Bahl og 62-årige Peter Henrik Bendixen idømt henholdsvis fem år og to et halvt års fængsel for deres rolle i sagen. Kort efter blev to bagmænd i sagen dømt seks års fængsel hver. Det drejer sig om 38-årige Demal Ilazovski og 34-årige Kemal Cagatay Karaman. Vis mere Luk

Penge ind - penge ud

Hvidvaskmaskinen i CCS Group har fungeret på den måde, at selskabet har modtaget for eksempel 250.000 kr. fra ukendte afsendere.

Typisk samme dag eller dagen efter bliver selskabets konto så tømt igen, ved at pengene sendes videre til en konto i SEB Bank.

Herfra bliver pengene - ifølge domsudskrifterne i retssagerne mod de fire hvidvaskdømte mænd - sendt videre til modtagere i udlandet.

De mange forskellige led er medvirkende til, at pengesporet bliver sløret.

Kemal Cagatay Karaman har fået seks års fængsel for sin rolle i hvidvask af 350 millioner kroner. Foto: Privat

Brugte skandalebank

Den konto, som CCS Group har brugt til pengeoverførslerne, blev oprettet i juni 2018 i den skandaleramte bank Københavns Andelskasse.

Blot to måneder senere blev banken dog meldt til Bagmandspolitiet af Finanstilsynet, som igennem flere år havde meldt om grove overtrædelser af hvidvaskloven.

I september 2018 greb staten ind, og Finansiel Stabilitet overtog driften af banken.

Men det stoppede ikke de beskidte pengestrømme i banken. For det var faktisk først efterfølgende, at CCS Group – ifølge Bagmandspolitiet - blev benyttet til omfattende hvidvask.

Mere end 15 millioner kroner strømmede således igennem selskabets konto, efter Finansiel Stabilitet havde overtaget banken. Det viser dokumenter, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

- Hvis ikke Finansiel Stabilitet har stillet grundige spørgsmål til den her fiktive virksomhed og ikke har indberettet sagen til SØIK (Bagmandspolitiet, red.), så er det skidt arbejde, siger hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft.

Den tårnhøje svindler Christian Bahl har fået fem års fængsel for sin rolle i hvidvasken. Foto: Privat

Direktør: Ville ønske, det ikke var foregået

Da Finansiel Stabilitet i september 2018 overtog Københavns Andelskasse, var der tale om én stor rodebutik med en lang række suspekte kunder.

Alligevel ærgrer det bankselskabets direktør, Henrik Bjerre Nielsen, at en af bankens kunder - CCS Group - på hans vagt er blevet brugt til hvidvask af et millionbeløb.

- Da vi nu ved, at der var tale om ulovligheder, ville vi ønske, at det ikke var foregået. Men med den viden, vi havde på daværende tidspunkt, kunne vi i min optik ikke have gjort det anderledes, siger han.

Direktøren ønsker ikke at oplyse, om Finansiel Stabilitet har registreret de suspekte overførsler i CCS Group og indberettet dem til SØIK, der er bedre kendt som Bagmandspolitiet.

Henrik Bjerre Nielsen har siden 2008 været øverste direktør for Finansiel Stabilitet. Tidligere har han været direktør for Finanstilsynet. Foto: Linda Johansen

90 politianmeldelser

Ifølge Henrik Bjerre Nielsen har Finansiel Stabilitet været i gang med en omfattende oprydning i Københavns Andelskasse.

Alle udenlandske kunder er smidt på porten, og de danske er blevet gennemgået minutiøst, fortæller han.

- Vi har meldt 90 kunder til SØIK siden efteråret 2018. Året før, vi overtog banken, blev der anmeldt én. Så vi har skruet kraftigt op, siger direktøren.

- Men den her fiktive virksomhed - CCS Group - har brugt banken til hvidvask i flere måneder, efter at I kom ind. Hvordan kan det ske?

- Man skal være opmærksom på, at vi har overtaget en bank, som der slet ikke er styr på. Derfor kan der også være situationer, som man ikke fanger med det samme, siger Henrik Bjerre Nielsen.

- Havde vi vidst, at kunden medvirkede til kriminalitet, ville vi have gjort endnu mere, end vi gjorde, tilføjer han.

Hvad er Finansiel Stabilitet? Kaldes ofte 'statens skraldespandsselskab'. Stiftet under finanskrisen i efteråret 2008 for at overtage og siden afvikle 'nødlidende banker'. Finansiel Stabilitet har siden stiftelsen overtaget en række krakkede banker som Amagerbanken og Roskilde Bank. I 2018 blev også Københavns Andelskasse overtaget. Det skete som en konsekvens af årelange problemer med at overholde gældende regler - heriblandt reglerne om hvidvask. Kilde: FS.dk Vis mere Luk

- Ingen er ufejlbarlige

Direktøren er dog af den overbevisning, at Finansiel Stabilitet ikke har begået direkte fejl i forbindelse med sagen om CCS Group.

- I sådan en sag er vi først nødt til at finde ud af, om der er noget mistænkeligt. Og så skal vi rette henvendelse til kunden. Hvis vi ikke kan få ordentlige svar på vores spørgsmål, indberetter vi til SØIK. Den proces kan tage tid, siger Henrik Bjerre Nielsen.

- Kan man forestille sig, at I har begået fejl eller overset noget i den proces?

- Ingen er ufejlbarlige. Men vores klare opfattelse er, at vi – med vores forudsætninger – har holdt øje med tingene, og når der har været noget mistænkeligt, så har vi også indberettet det til SØIK, siger han.