Afsløring: Ministerium har kendt til kostskole-skandale længe

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) mener, at børnene på kostskolen Havregården er blevet svigtet. Men hendes eget ministerium har kendt til problemerne på skolen i et år

Da det i sidste uge piblede frem med beretninger om alvorlige svigt og overgreb på kostskolen Havregården i Gilleleje, lød børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) oprigtigt chokeret.

'Det, vi hører om på Havregården, må ikke kunne ske,' udtalte hun til Ekstra Bladet.

Pernille Rosenkrantz-Theils ministerium har kendt til problemerne på Havregården i et år. Hun er nu kaldt i samråd. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Men nu viser det sig, at hendes eget ministerium længe har kendt til problemerne:

På et møde med Socialtilsynet i november 2019 blev ministeriet orienteret om en lang række problemer på skolen - herunder seksuelle overgreb, sammenbrud i anbringelser og en manglende evne til at rumme behandlingskrævende børn.

'Vi har en stor bekymring for HG (Havregården, red.), og det er vores vurdering, at det er 'stukket helt af',' sagde en chef fra Socialtilsynet på mødet ifølge et referat, som Ekstra Bladet og DR har fået aktindsigt i.

Havregården i Gilleleje er blevet centrum for en skandale efter afsløringer af overgreb, mobning og krænkelser på stedet. I sidste uge blev den mangeårige forstander, Morten Ulrik Jørgensen, politianmeldt af bestyrelsen, som desuden har besluttet at lukke skolen. Foto: Linda Johansen

- Et klart svigt

De nye oplysninger i sagen har fået Venstre og Dansk Folkeparti til at kalde Pernille Rosenkrantz-Theil i samråd.

- Det er en frygtelig bedrøvelig sag om børn, der er blevet svigtet. Vi har brug for at vide, om ministeren virkelig har kendt til det her i et år. For så burde hun jo have handlet. Det virker, som om man har sovet totalt i timen, siger Ellen Trane Nørby (V), som selv tidligere har været børne- og undervisningsminister.

Hun bakkes op af Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelsesordfører hos Dansk Folkeparti.

- Hvis man har haft information om Havregårdens situation i et år uden at handle, så er det et klart svigt. Det er der ingen diskussion om. Det er uacceptabelt.

Venstres børneordfører, Ellen Trane Nørby, har sammen med Dansk Folkeparti kaldt ministeren i samråd om Havregården-skandalen. Foto: Ernst van Norde

Erkender fejl

Pernille Rosenkrantz-Theil har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men hendes presseafdeling har sendt en redegørelse til Ekstra Bladet.

Her fremgår det, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) - der hører under Børne- og Undervisningsministeriet - i januar 2020 startede en undersøgelse af Havregården i kølvandet på advarslerne fra Socialtilsynet.

Den blev dog hurtigt afsluttet.

Først i starten af oktober 2020 valgte STUK igen at undersøge Havregården. Men det var en fejl, at der gik så længe, lyder det nu.

'Styrelsen burde i lyset af det samlede billede af sagen have reageret på et tidligere tidspunkt i år med tilsynsmæssige skridt (...). Sagen illustrerer, hvor vigtigt det er, at der er en tæt dialog mellem de relevante tilsynsmyndigheder, og at myndighederne handler resolut,' skriver STUK i en mail.

Kostskolen Havregården Havregården er en kostskole for børn i alderen 11-16 år, som har været udsat for omsorgssvigt eller kæmper med andre udfordringer. Kostskolen modtager årligt millioner af kroner fra de kommuner, der henviser børn til Havregården. Børnene overnatter på skolen, som har åbnet 365 dage om året. Morten Ulrik Jørgensen har været forstander siden 2007, men blev for nylig fyret. Skolen har modtaget flere påbud fra Socialtilsyn Hovedstaden og blev i november 2019 underlagt skærpet tilsyn. Vis mere Luk

Kan ikke nøjes med rapporter

Inden for de seneste år har både Socialtilsynet, Arbejdstilsynet og STUK lavet undersøgelser af Havregården.

Men trods alvorlig kritik, påbud og skærpede tilsyn er problemerne ikke blevet løst.

Og det er blandt andet derfor, at Venstre og Dansk Folkeparti nu kalder Pernille Rosenkrantz-Theil i samråd.

- Vi kan jo ikke have et system, hvor man bare laver rapporterne, men hvor der ikke sker noget. For så ender vi jo med alligevel at svigte de her unge mennesker, siger Ellen Trane Nørby.

Ekstra Bladet har bedt Børne- og Undervisningsministeriet svare på, hvor længe Pernille Rosenkrantz-Theil selv har kendt til problemerne på Havregården.

Men det har ikke været muligt at få et svar.

Morten Ulrik Jørgensen har været forstander på Havregården siden 2007. Tidligere på måneden blev han bortvist, og i sidste uge blev han politianmeldt af bestyrelsen for fysiske magtanvendelser over for børnene på skolen samt nogle økonomiske forhold. Foto: Kim Matthäi Leland/Ritzau Scanpix

