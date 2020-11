Afsløring: Mystisk bolighandel kostede Harboe millionbeløb

Harboes Bryggeri har tabt stort på at købe en villa i Midtjylland. Sælgeren var bryggeriets egen salgsdirektør, og det møder hård kritik

Landets tredjestørste bryggeri, Harboe fra Skælskør, er kendt for billige øl som klassikeren Bjørnebryg.

Men som tidligere afsløret i Ekstra Bladet har det børsnoterede selskab - ved siden af ølbrygningen - også foretaget en række ejendomshandler med personer fra topledelsen og deres familiemedlemmer.

Nu viser det sig, at de lyssky handler i nogle tilfælde har kostet Harboe og selskabets aktionærer dyrt.

I 2007 købte bryggeriet således en villa i den midtjyske flække Ejstrupholm af sin egen salgsdirektør, Jesper Cantby. Prisen lød på fire millioner kroner, men Harboe solgte senere villaen for blot 2,25 millioner kroner.

- Den slags interne handler bør et børsnoteret selskab bare holde sig langt væk fra. Harboes rolle er jo at brygge øl - ikke at købe huse i Midtjylland af en ledende medarbejder. Det er simpelthen en uskik, siger Lars Frederiksen.

Han er formand i Komitéen for god Selskabsledelse, som udstikker retningslinjer til børsnoterede virksomheder.

Bernd Griese har i mange år styret Harboe med hård hånd som direktør og formand. Han er ofte blevet kritiseret for at sætte sine personlige interesser over aktionærernes. Foto: Mik Eskestad

Klapper i

Ekstra Bladet har bedt Harboes mangeårige direktør og nuværende formand, Bernd Griese, forklare meningen med at købe en villa, som ligger omkring 200 kilometer fra hovedkontoret i Skælskør.

Men Bernd Griese, som i sin tid underskrev handlen, har ikke svaret.

Harboes daværende salgsdirektør Jesper Cantby, som siden har forladt bryggeriet, er heller ikke meget for at tale om den mystiske bolighandel.

- Jeg ønsker ikke at udtale mig om det der, siger han, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

- Så du kan ikke gøre mig klogere på, hvorfor din daværende arbejdsgiver Harboe købte dit hus i Midtjylland?

- Nej. Jeg vil slet ikke sige noget om det, lyder det fra Jesper Cantby, som kort efter afslutter samtalen.

Det er således uvist, hvorfor Harboes - og dermed aktionærernes - penge skulle bruges på at købe salgsdirektørens hus.

Det var Harboe-bossen, Bernd Griese, som i sin tid skrev under på, at bryggeriet skulle købe huset af sin salgsdirektør. Foto: Tingbogen

Hvad er problemet? Harboes Bryggeri er noteret på Københavns Fondsbørs, og enhver kan købe aktier i selskabet. Ledelsen har derfor pligt til at repræsentere alle aktionærer på en lige og fair måde. Men den mangeårige direktør og nuværende formand, Bernd Griese, er ofte blevet beskyldt for at bruge selskabets penge på at pleje sine egne interesser. Bernd Grieses familie ejer 16 procent af aktierne i Harboe. Men familiens andel er såkaldte A-aktier, som vejer tungere end almindelige aktier. Det betyder, at familien sidder på lige over 50 procent af stemmerne i selskabet og derfor altid har det sidste ord.

Stribevis af handler

Med til historien hører, at Jesper Cantbys hustru, Mette Schade, er i familie med flere personer, som både dengang og i dag sidder i Harboes øverste ledelse.

En af dem er den mangeårige koncerndirektør Ruth Schade, som for nylig blev valgt ind i bestyrelsen. En anden er vicedirektør Martin Schade.

Både Ruth og Martin Schade har - som tidligere omtalt i Ekstra Bladet - købt deres private boliger af Harboes Bryggeri.

Derudover har Harboes altoverskyggende hovedperson, formand Bernd Griese, i flere tilfælde handlet ejendomme med bryggeriet. Det samme gælder hans to døtre Pernille Harboe Obling og Vibeke Harboe Malling.

Sidstnævnte er i øvrigt gift med Harboes' øverste direktør, Søren Malling.

Harboes Bryggeri solgte i 2004 dette hus i Skælskør til Bernd Grieses datter Vibeke Harboe Malling og hendes mand Søren Malling, som sidste år blev udnævnt til øverste chef i bryggeriet. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det bryder vi os ikke om

Dansk Aktionærforening har tidligere udtalt kritik af de interne handler og opfordret landets myndigheder til at undersøge forholdene i Harboes Bryggeri.

Flere professionelle investorer oplyser desuden til Ekstra Bladet, at de ikke kunne finde på at røre bryggeriet i Skælskør med en ildtang.

- Den slags handler vil være et stort, rødt advarselsflag for de fleste professionelle investorer. Det bryder vi os bestemt ikke om, siger Johnny Madsen, investeringschef i Formue- og Investeringspleje.

- Hvorfor ikke?

- Fordi man gerne vil være sikker på, at et selskab varetager alle aktionærers interesse - og ikke ledelsens egne. Det er ren gift, hvis der kan rejses tvivl om den slags. Så de her interne ejendomshandler skal man bare holde sig fra, siger han.

Det hvide hus på billedet var i mange år ejet af Bernd Griese. Men i 2016 solgte han det pludselig for 4,6 millioner kroner til Harboes Bryggeri, hvor han selv sad som øverste direktør. Foto: Tariq Mikkel Khan

I grafikken nedenunder kan du se eksempler på sammenblandingen af Bernd Grieses og Harboes interesser.