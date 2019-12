Afsløring: Postnord-chef taget i flaskefusk

Ved en pantstation i Køge står en chef fra Postnord med to sække med tomme flasker. Bag ham holder en trailer med endnu flere fyldte sække. Og hjemme i hans have står paller på stribe med flasker.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at de mange tusind flasker tilhører Postnord og egentlig skulle være doneret til et velgørende formål. I stedet er de blevet fragtet hjem til chefens private bopæl, hvorefter han ifølge postfirmaet angiveligt har scoret panten selv.

- Vi betragter det her som en tyverisag, siger Jakob Manori, direktør i Postnord.

Tilbage ved pantstationen har den pågældende chef dog en helt anden version, da Ekstra Bladet konfronterer ham.

- Det her har intet med Postnord at gøre. Der er ikke noget, som er betalt af Postnord. Jeg er bare blevet spurgt, om jeg ville hjælpe med at komme af med flaskerne, siger han.

- Hvem har spurgt dig om det?

- Det er ligegyldigt, svarer manden, der er chef i afdelingen Postnord Logistics.

Dokumentation 1 af 5 Postnord-chefens have set fra vejen. Paller og sække fyldt med flasker. 2 af 5 Postnord-chefen kører med en trailer fyldt med flaskepant. 3 af 5 Postnord-chefen ved pantstationen, hvor man kan indlevere store sække med pant. 4 af 5 Ekstra Bladet møder Postnord-chefen ved pantstationen for at høre, hvor flaskerne kommer fra. 5 af 5 Postnord-chef afviser, at flaskerne har noget som helst med Postnord at gøre.

Undersøgelse for svindel

I sidste uge meddelte transportminister Benny Engelbrecht (S), at han ville have Postnord undersøgt efter at have modtaget et brev fra en anonym whistleblower. Her blev ministeren advaret om svindel i netop Postnord Logistics-afdelingen.

Ekstra Bladets afsløring af flaskefusk er dog helt nye oplysninger.

Flaskerne er blevet sendt hjem til hans private adresse fra lagerfirmaet Sparta Logistics i Glostrup. Og her har man meget svært ved at forstå, at Postnord-chefen nu afviser, at flaskerne har tilknytning til postfirmaet.

- Jeg må sige, at det undrer mig. Det var Postnord, som spurgte, om vi ville opbevare dem. Det sagde vi ja til, og så har vi sendt fakturaer til Postnord. Det er også Postnord, som har fortalt, hvornår vi skulle gøre flaskerne klar til afhentning, siger Terje Dahl, der er chef for lagerfirmaet.

Han fortæller, at sagen drejer sig om i alt 33 store paller med flasker, hvor udløbsdatoen er overskredet.

Tilbage ved pantstationen i Køge kan Ekstra Bladet ved selvsyn konstatere, at det handler om en alkoholdrik af mærket Cactus.

’Jeg har ikke gjort noget ulovligt’

Få timer efter konfrontationen med Postnord-chefen ved pantstationen kører en hvid lastbil op foran hans villa i Køge. Og så bliver de mange flasker kørt væk.

- Jeg har ikke flere kommentarer, siger han, da Ekstra Bladet kontakter ham for at spørge, hvorfor de pludselig bliver afhentet.

- Sparta Logistics siger, at Postnord både har bestilt opbevaring og afhentning af flaskerne og modtaget regninger for det. Holder du stadig fast i, at det her ikke har noget med Postnord at gøre?

- Jeg har ikke mere at sige. Jeg har ryddet op i haven, og så håber jeg, at tingene forsvinder. Jeg har altså ikke gjort noget ulovligt.

- Vi har også set dokumentation, hvor det fremgår, at Postnord har betalt transporten af flaskerne fra Sparta Logistics lager i Glostrup og hjem til din privatadresse.

- Jeg har ikke mere at sige, lyder det fra Postnord-chefen.

Indkaldt til samtale

Det har til gengæld Postnords øverste ledelse, efter Ekstra Bladet har kontaktet postfirmaet med oplysningerne om flaskerne.

Herfra lyder det, at flaskerne stammer fra et konkursbo og tilhører postfirmaet.

- Den pågældende person er kaldt til samtale, og hvis han har forsøgt at berige sig selv, kan det have alvorlige konsekvenser for ham, siger Jakob Manori, adm. direktør i Postnord Logistics.

Direktøren fortæller, at indholdet i de mange flasker for længst er gået over sidste salgsdag. Derfor havde Postnord egentlig besluttet, at flaskerne skulle gå til et velgørende formål.

Den pågældende chef skulle stå for at aflevere dem til en sportsklub, som kunne tjene nogle penge på at aflevere dem til pant.

- Så alt er egentlig fint, indtil han vælger at køre flaskerne hjem til sig selv. Vi havde tænkt, at vi gjorde en god gerning. Men som det ser ud nu, er flaskerne altså gået til, at han kunne berige sig selv, siger Jakob Manori.

- Er andre kaldt til samtale i sagen?

- Ikke endnu. Nu tager vi først den her samtale, og så må vi se, hvad der kommer frem, siger Postnord-direktøren.

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk