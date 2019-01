Aktieekspert: - De går ikke konkurs

I over et år har selskabet bag flyselskabet British Airways forsøgt at købe det norske flyselskab Norwegian.

Men torsdag i sidste uge meddelte ejeren af British Airways, IAG, at man opgiver opkøbet har har sat sine aktier i Norwegian til salg.

Tirsdag meldte ejerne af Norwegian så, at de har sat en masse nye aktier i selskabet til salg. Helt præcis aktier for tre milliarder norske kroner, hvilket svarer til 2,3 milliarder kroner.

Denne udmelding fik aktionærerne i Norwegian til at straffe selskabet ved at sænke prisen på aktierne. Værdien af aktierne faldt med 21,5 procent tirsdag.

- Det er et udtryk for, at investorerne ikke er helt tilfredse med den løsning, som selskabet er kommet frem til. Udfordringen er, at de (Norwegian, red) skal ud og have penge, og det er dyrt at være fattig. Det er også det, som Norwegian mærker nu, fortæller Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

Skal nok klare sig

Jacob Pedersen kan ikke forstille sig, at det store aktiefald i Norwegian tirsdag er et udtryk for, at selskabet er tæt på en konkurs.

- Jeg kan ikke se, at de vil gå konkurs, for de kan sagtens gå på markedet og finde penge. Det ser vi jo nu, og skulle det på et eller andet tidspunkt ikke vise sig at holde, så er jeg sikker på, at der findes nogen, der godt vil købe Norwegian.

- Jeg kan ikke se, at Norwegian forsvinder fra landkortet. Det her er et norsk kæmpe-brand, det er et flyselskab, der har været, og stadig er, en kæmpe kommerciel succes. Det har flyttet grænserne for, hvad et europæisk flyselskab kan, når det er begyndt at flyve langdistance, forklarer Jacob Pedersen

Sydbanks aktieanalysechef tror, at skulle en konkurs komme tættere på i Norwegian, så vil nordmændene bakke op om deres hjemlands flyselskab.

- Nu er det jo ikke sådan, at man fattes penge i Norge, man har kæmpe oliereserver, så jeg er overbevist om, at der er en pengerigelighed i Norge.

Selvskabt krise

Norwegian er kendt som et lavprisselskab, hvor man kan købe flybilletter til USA for næsten ingen penge. Men aktieanalysechefen mener ikke, at en løsning på den økonomiske krise i Norwegian vil være at hæve billetpriserne.

- Det er ikke svært for Norwegian at øge billetpriserne, så selskabet kan komme til at tjene penge, men det er jo ikke sikkert. Hvis de øger priserne, så kan man forvente, at nogle af passagerne forsvinder over til andre flyselskaber, forklarer Jacob Pedersen fra Sydbank.

En årsag til at Norwegian mangler penge er, ifølge Sydbanks aktieanalysechef, at selskabet har været lidt for gode til at købe nye fly hjem, til deres voksende flåde af bevingede transportmidler.

Mange af de nye fly er nemlig blevet leveret for sent, hvilket er et problem, da Norwegian havde solgt billetter til de nye fly. Derfor har selskabet skulle ud på lånemarkedet og leje fly - og det er en dyr løsning, især når man samtidig skal kompensere passagerer for forsinkelser og aflysninger.

- Norwegian er i en selvskabt krise. De har haft alt for travlt med at vokse og købe nye fly hjem. Det har kostet Norwegian mange penge i 2018, formentlig op omkring 3 milliarder norske kroner, hvilket er det beløb, selskabet mangler, lyder det fra Jacob Pedersen.

Sikret alle pengene

Jacob Pedersen tror, at Norwegian vil bruge den nye kapitalindsprøjtning til at skabe vækst og økonomisk overskud i det populære flyselskab. Derfor vil kunderne fremadrettet stadig kunne flyve billigt til USA i de nye fly, der kommer til tiden.

Norges rigeste person, skibsreder John Frederiksen, har sammen med en kreds af investorer kastet to milliarder norske kroner ind i Norwegian. 250 millioner norske kroner i kapitalindsprøjtningen kommer fra koncernchefen, Bjørn Kjos.

Dette betyder, at alle de penge som flyselskabet i første omgang manglede tirsdag, nu er sikret.