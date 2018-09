Aktieekspert: Det var det værst tænkelige

Onsdag formiddag fremlagde Danske Bank konklusionerne på den rapport, som er blevet imødeset med spænding gennem længere tid, nemlig resultaterne af bankens interne undersøgelse af den hvidvaskskandale, som har stået på i bankens estiske filial i årene 2007 til 2013.

Samtidig har dagen i et vist omfang været imødeset som en skæbnedag for bankens aktiekurs, der har været på katastrofekurs siden starten af året og er faldet med over 30 procent.

Og i løbet af dagen har kursen da også bevæget sig mellem et fald på to og syv procent.

Ifølge Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, var dagens fremlæggelse da heller ikke på nogen måde godt nyt for investorerne.

- Det gode scenarium havde været, at hvidvask-beløbet kunne beregnes, og at det kunne vurderes til at være væsentligt mindre end det, man havde set i Financial Times og Wall Street Journal. Det ville stadig være tilstrækkeligt slemt, men det ville være i tråd med, hvad man tidligere havde sagt om, at det var et større omfang, end hvad man havde frygtet. I det scenarium havde man desuden udskiftet Thomas Borgen og præsenteret en ny, stærk topleder. Det havde været best case, og så var aktien steget 15 procent i dag, siger han til Ekstra Bladet.

I stedet blev præsentationen i den modsatte ende, vurderer han. Det blev nemlig noget nær værst tænkelige scenarie.

- Worst case er, at omfanget er meget stort, at man ikke med sikkerhed kan sige, hvor stort det er, at det omfatter rigtig mange kunder, og at det er sket over en længere periode, samtidig med at direktøren stopper, uden man har en erstatning på vej, siger han.

Amerikanere truer i kulissen

Han fortæller, at usikkerheden omkring bankens aktiekurs handler om den potentielle økonomiske sanktion, der står og venter.

- Den økonomiske sanktion handler ikke kun om, at ECB kommer ind og giver en økonomisk ørefigen, eller at man i Danmark giver en bøde på et eller andet tidspunkt. Det handler om, at der er en reel risiko for, at de amerikanske myndigheder går ind i sagen, siger han.

Han fortæller, at de amerikanske myndigheders involvering indeholder et skrækscenarium for investorerne.

- Der kunne være en risiko for, at de amerikanske myndigheder vælger at forbyde Danske Bank at lave operationer i dollars. Og hvis det sker, så bliver Danske Banks markedsoperationer en helt anden forretning, end den man umiddelbart kan se, siger han.

På dagens pressemøde afviste Danske Banks bestyrelsesformand Ole Andersen at oplyse, hvilke myndigheder, de har talt med, hvorfor det altså er uvist, hvor de amerikanske myndigheder står i sagen.

Optimistisk på lang sigt

På trods af den usikre fremtid, mener store internationale investeringssider stadig, at kursen går en positiv fremtid i møde. Således fremgår det af CNN Money, baseret på et gennemsnit af flere prognoser, at kursen har potentiale til at stige med mellem 19 og 72 procent det kommende år.

På den korte bane er der dog en del usikkerhed, hvilket man altså også kunne se på kursen onsdag.

- Vi er ikke gået fra i går til i dag og er blevet klogere på, hvor vi er på vej hen. Det er faktisk værre end det, man kunne forestille sig, siger Per Hansen.

Han tror dog heller ikke, der sker det store med kursen de næste dage, fordi der ikke umiddelbart er noget, der peger på, at der skulle ske noget afgørende nyt.

- De investorer, der køber i dag, kan godt være nogen, der kigger et til to år ud i tiden. Det kan også være nogen, der kigger en til to dage ud i tiden og køber til kurs 166 i håbet om, at de kan sælge til 172. For det er ofte sådan, at når der har været en storm, så kommer der nogle dage, hvor det blæser lidt mindre, siger Per Hansen.

På den korte bane er der i hvert fald ikke råd at hente hos Per Hansen i forhold til, om man skal kaste sig over Danske Bank-aktier.

- Med tanke på, hvad der er sket de sidste seks måneder, er der ingen, der ved, hvad der kommer frem i morgen. Og der er ingen der ved, om der pludselig i morgen er nogen, der meddeler, at de amerikanske myndigheder har indledt en tilbundsgående undersøgelse, som vil handicappe Danske Banks muligheder for overhovedet at lave operationer i dollars, siger han.