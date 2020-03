Aktiehandel i New York sat på pause efter styrtdyk

Aktiekurserne på børsen i New York åbnede mandag med et fald så stort, at det udløste en mekanisme, der stoppede al handel i et kvarter.

Hvis aktieindekset S & P 500 falder med syv procent på en dag, bliver al handel sat på pause i 15 minutter. Det var det, der skete kort efter, at handlen startede mandag.

På de amerikanske aktiemarkeder er der nogle mekanismer på plads, der suspenderer handlen kortvarigt i tilfælde af store fald. Det skriver erhvervsmediet CNBC.

Det første stop udløses, hvis S & P 500 falder med 7 procent på en dag.

Hvis indekset fortsætter sit fald til 13 procent på en dag, vil handlen igen blive suspenderet i 15 minutter.

Hvis aktiekurserne fortsætter sit fald, og S & P 500-indekset rammer et fald på 20 procent på en dag, så bliver handlen lukket for resten af dagen.

Reglerne om handelsstop er til for at undgå panik. Ifølge erhvervsmediet Bloomberg er det første gang siden finanskrisen og december 2008.

Ud over S & P 500-indekset er de to andre store indeks, Dow Jones og Nasdaq, også åbnet med fald i størrelsesordenen syv procent.

Det store aktiekursfald kommer efter en weekend med både nye udviklinger i spredningen af coronavirusset, men ikke mindst også et udbrud af en priskrig på oliemarkedet mellem Rusland og Saudi-Arabien.

Det har blandt andet ført til store fald for olieselskaber såsom amerikanske Exxon.

Olieselskabets aktie faldt 14,1 procent, da aktiemarkedet i New York åbnede mandag. Det er det største fald i 11 år ifølge erhvervsmediet Bloomberg.

Amerikanernes kursfald fulgte ovenpå et lignende fald i Europa mandag morgen. I Danmark åbnede det toneangivende indeks C25 med et fald på over seks procent.

Klokken 15 ligger det på et fald på omkring 5,7 procent og markedsværditab på over 130 milliarder kroner.

I Norge, hvor 20 procent af økonomien på en eller anden måde har relation til olieselskaber, åbnede børsen i Oslo med et fald på 12 til det toneangivende indeks.