Aktier på himmelflugt - bare IKKE i Danmark

Nyheden om en muligt gennembrud i kapløbet for at finde en vaccine mod coronavirus har får aktierne i hele i Europa til at storme frem. Men bare ikke i Danmark

Cocktailen Joe Biden-sejr og et muligt gennembrud for Pfizers coronavirus-vaccine har fået de europæiske aktiemarkeder til at buldre frem.

I Sverige, Frankrig, Storbritannien og Tyskland har det været en sand aktiefest, og sådan var det sådan set også i Danmark mandag morgen. Bidens sejr gav en drømmestart på det danske C25-indeks, men så kom den store nyhed fra USA.

Pfizer kunne fremlægge meget lovende resultater for deres coronavirus-vaccine. Umiddelbart en skøn nyhed, men nej.

Det danske aktiemarked reagerede negativt.

- Vi er kommet tættere på en vaccine mod corona, og om tre måneder vil vi være endnu tættere på.

- Derfor er investorerne lidt mere villige til at tage lidt mere risiko - og sælger de danske aktier, der er meget sikre som eksempelvis vores sundhedsaktier, lyder analysen fra seniorstrateg i Danske Bank, Lars Erik Skovgaard, som Ritzau har talt med.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I USA har Bidens sejr og Pfizers corona-nyhed skabt optimisme på aktiemarked. Foto: Brendan McDermid/Ritzau Scanpix

Rabatter og billetter: Køb aktier med fordele

Købte aktier som 12-årig: Sådan fik han afkast på 80 procent

Fest uden Danmark

Samlet set endte det danske C25-indeks på et minus på 1,47 procent.

Værst var det for DSV og Rockwool, der begge faldt med over 5,0 procent, mens medicinalgiganten Novo Nordisk dykkede med 3,5 procent grundet et skuffende resultat for et britisk Alzeiheimers-studie.

Til sammenligning steg det tyske DAX-indeks med næsten fem procent, mens det franske steg med i omegnen af syv procent.

I skrivende stund er også det amerikanske Dow Jones-indeks på vej frem med en stigning på op mod fem procent.