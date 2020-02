Aktionær i oprør: Ølkongen lånte bryggeriets penge til café

Den mangeårige direktør i Harboes Bryggeri, Bernd Griese, er havnet i nye problemer.

Han er i årevis blevet kritiseret for at blande sine egne interesser sammen med bryggeriets. Og for nylig afslørede Ekstra Bladet, at han har brugt Harboes - og dermed aktionærernes - penge på at købe ejendomme af sine egne personlige selskaber.

Og nu er den gal igen: Ifølge oplysninger fra Tinglysningen har Harboes Bryggeri givet et lån på 1,7 mio. kr. til ejerne af en café i strandbyen Kobæk. Den ligger blot 400 meter fra Bernd Grieses eget luksussommerhus, og ejeren har en relation til hans familie.

Harboes Bryggeri gav i 2009 et lån på 1,7 mio. kr. til Kobæk Caféen. Pengene er endnu ikke betalt tilbage. Foto: Per Rasmussen

Lånet vækker vrede hos Michael Voss fra Fundamental Invest, der har aktier i Harboes Bryggeri.

'Det er naturligvis Harboes aktionærer fuldstændig uvedkommende, at Bernd Griese ønsker at hjælpe en lokal caféejer,' skriver aktionæren i en mail til Ekstra Bladet.

Michael Voss har tidligere givet udtryk for, at han finder Bernd Griese uegnet til at have en ledende post i et børsnoteret selskab på grund af det, han kalder 'mangel på sund dømmekraft.'

Venner med indehaver

78-årige Bernd Griese, der i efteråret skiftede fra direktør til bestyrelsesformand i Harboes Bryggeri, har ikke ønsket at stille op til interview.

Men i en mail forsikrer koncerndirektør Ruth Schade, at den økonomiske håndsrækning til caféen er sket på markedsvilkår.

'Vi ønskede at støtte op om den café i lokalområdet, hvor man serverer hele vores palette af produkter, og hvor vi kunne medbringe kunder og forretningsforbindelser,' skriver hun om baggrunden for lånet, der blev givet midt under finanskrisen i 2009, men endnu ikke er fuldt indfriet.

Bernd Griese overlod 1. september 2019 posten som direktør i Harboes Bryggeri til sin datter Karina Harboe Laursen. Tre måneder senere var hun ude igen på grund af 'strategiske uenigheder'. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Ifølge Ekstra Bladets kilder har Bernd Griese ofte spist på Kobæk Caféen, der altså ligger blot et stenkast fra familiens sommerhus. Samtidig angiver Harboe-chefens hustru og datter sig som venner af indehaver Søren Hald på Facebook.

Om forholdet til caféen og indehaveren har været en faktor i forbindelse med millionlånet, ønsker Bernd Griese og Harboes Bryggeri ikke at svare på.

'Du skal ikke ringe'

Indehaverne af Kobæk Caféen, Søren og Sandra Hald, er bestemt heller ikke meget for at snakke om lånet.

- Du skal ikke ringe til os. Farvel, siger Sandra Hald, da Ekstra Bladet fanger hende på telefonen.

Ekstra Bladet har efterfølgende sendt caféejerne en række spørgsmål om lånet fra det børsnoterede bryggeri samt deres relation til Bernd Griese og hans familie. De er ikke blevet besvaret.

Danske Bank følger sagen

Sammenblanding mellem Harboes firmakasse og Bernd Grieses private interesser er kommet på radaren hos flere af bryggeriets investorer.

Blandt dem er Danske Bank, der har en mindre investering. Her oplyser Ulrika Hasselgren, chef for bæredygtige investeringer, at man holder øje med, om bryggeriet fra Skælskør bøjer reglerne.

'Vi forventer, at de danske selskaber, som vi investerer i, følger de danske anbefalinger for god selskabsledelse. Vi følger sagen og vil på den baggrund vurdere, hvilke eventuelle tiltag vi vil iværksætte,' skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Harboes Bryggeri har ingen kommentar til bevågenheden fra Danske Bank.