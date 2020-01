Aktionær: Ølboss lefler for kongehuset

Harboes Bryggeris stærke mand, den mangeårige direktør og nuværende formand Bernd Griese, har tidligere mødt kritik for at bruge selskabets penge på gaver til kongehuset.

Og de kritiske røster har fået ny næring, efter en 3,5 meter høj skulptur er skudt op udenfor hovedkontoret i Skælskør. Den er lavet af afdøde prins Henrik, som var en nær ven af Bernd Griese.

Men det er bestemt ikke alle aktionærer, som kan forstå, hvorfor bryggeriet skal bruge penge på den slags.

'Bernd Griese finder det åbenbart passende, at Bryggeriet Harboes aktionærer skal betale for hans personlige ønske om et tæt forhold til Kongehuset,' skriver aktionær Michael Voss fra Fundamental Invest i en mail til Ekstra Bladet.

Med til historien hører, at kunstværket er opstillet indenfor de seneste to år. I den periode har bryggeriet haft et tocifret millionunderskud, ligesom aktiekursen er faldet brat.

Vil ikke ud med prisen

Ekstra Bladet har flere gange bedt Bernd Griese og Harboes Bryggeri oplyse, hvad den store skulptur har kostet selskabet - og dermed aktionærerne.

Men prisen vil de ikke ud med. Fra bryggeriet lyder det blot, at værket 'er en del af den samlede investering i koncernens nye besøgscenter'.

Udenfor Harboes Bryggeri i Skælskør står en kæmpe skulptur lavet af prins Henrik. Ikke alle aktionærer er tilfredse med, at selskabets penge skal bruges på den slags. Foto: Tariq Mikkel Khan

'Kunstværket symboliserer Harboes ånd og værdier og er således en central del af den måde, selskabet ønsker at præsentere sig på over for besøgende,' skriver Harboes i en mail til Ekstra Bladet.

Men Bernd Griese har tidligere fortalt Sjællandske Medier, at han selv spillede en rolle omkring værkets tilblivelse.

- Prins Henrik besøgte mig i 14 dage i mit sommerhus i Spanien, og der opstod ideen til skulpturen, sagde Griese i den forbindelse.

Med til kongehusets fester

Det høje værk i Skælskør er blot det seneste kapitel i historien om det vestsjællandske bryggeri og kongehuset.

Bernd Griese, kronprins Frederik og prins Henrik har nemlig haft en fælles interesse i dragebådssejlads, og i den forbindelse har Harboes købt en båd til hver af prinserne. De to både - 'White Lady' og 'Nanok' - står nu i bryggeriets føromtalte besøgscenter.

Ølkongen Bernd Griese Født i 1941 i Tyskland. Blev i 1971 gift med Kirsten Harboe, arving til Harboes Bryggeri. Ansat på bryggeriet i 1973. Blev direktør i 1983. Trådte tilbage 1. september 2019 og overlod posten til datteren Karina Harboe Laursen. Datteren og formand Søren Stampe stoppede igen 12. december som følge af 'uenighed om strategien'. Bernd Griese trådte til som formand, mens svigersønnen Søren Malling (gift med Vibeke Harboe Malling) blev adm. direktør. Familien sidder kun på 16 pct. af aktierne, men har fortsat mere end 50 pct. af stemmeretten - og dermed magten - via såkaldte A-aktier. Vis mere Luk

Bryggeriet har tillige betalt andre både for kronprins Frederik, som blev brugt til konkurrencer rundt om i verden. Til konkurrencerne kunne man ofte spotte ham i tøj med Harboes logo.

Men der kom også noget den modsatte vej.

For i 2008 blev Harboes Bryggeri udnævnt til kongelig hofleverandør, ligesom Bernd Griese og hans kone Kirsten ofte har været med på gæstelisten, når de kongelige holdt fest eller inviterede til jagt.