Aktionærer vil sætte dansk bank til salg

En gruppe aktionærer i Lolland Bank vil sætte banken til salg, og det forslag skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling. Ledelsen afviser, at de ønsker at sælge

Fremtiden i Lollands Bank er usikker, efter en gruppe aktionærer vil sætte banken til salg.

Det skriver Folketidende.dk.

Ifølge avisen er det fem større aktionærer, der i alt har mere end fem procent af aktierne, som ønsker at sælge. De mener, at de seneste års gode resultater kan være interessant for et støre pengeinstitut.

Men den køber bestyrelsen i banken ikke, og de har sendt følgende meddelelse.

'Banken venter også fremover stærke resultater. En salgsproces vil forventeligt medføre, at banken vil miste momentum og mindske den store lokale opbakning, der er opbygget gennem årene'.

Ifølge Lollans Bank har de en balance på ca. 2,8 milliarder kroner og mere end 27.000 kunder fordelt på filialer i Maribo, Nakskov, Nr. Alslev, Nykøbing Falster, Rødbyhavn og Vordingborg.