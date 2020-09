Alle butikker skal nu undgå slagtilbud

Først var det storcentrene. Så blev det varehusenes tur, og nu er det alle butikker i detailhandlen, som af myndighederne opfordres til at droppe de gode slagtilbud.

Det fremgår af Erhvervsministeriets spritnye retningslinjer for detailhandlen, som blev offentliggjort i går.

'Butikker anbefales at undgå kø- og slagtilbud, aktiviteter og lignende, som kan skabe kødannelser og tæthed omkring enkelte områder i butikken'.

Opfordringerne om at droppe tilbudene startede tilbage i maj måned for storcentrene i forbindelse med genåbningen af landet ovenpå corona-nedlukningen. Kort efter kom turen til varehusene, og da smittetallene på det seneste er steget så markant over kort tid, har myndighederne nu sendt nogle nye retningslinjer på bordet, hvor alle butikker er inkluderet.

Black Friday

Meldingerne om at droppe slagtilbudene kommer et par måneder før, at Black Friday løber af stablen.

Discountkæden Rema 1000 har tidligere i september været ude at fortælle, at man dropper at holde den amerikanske tradition på en enkelt dag. I stedet vil man sprede dem ud over flere dage.

- Det dur ikke med vilde tilbud en enkelt dag på grund af corona - (det, red.) tiltrækker for mange kunder samtidig, sagde kædens kommunikationschef, Jonas Schrøder, dengang.

I retningslinjerne fremgår det også, at store butikker, storcentre og varehuse skal have opsynspersonale. Vedkommende vil have en gul vest på og et skilt på tøjet med teksten 'opsynsperson - corona'. Han eller hun skal gøre kunderne opmærksomme på at huske håndsprit og at undgå at stimle sammen i køer.