Alle løver investerede: Nu har de tabt en bitter retssag

Der var stor begejstring i DR-Programmet Løvens Hule, da iværksætterdouen Thomas Bennedsen og Peter Lynggaard Petersen i fjor præsenterede konceptet 'Myselfie'.

Det går ud på at udleje selfieskærme til fester, hvor folk sammen kan tage gruppebilleder til evigt minde om en god aften. Det består af et transportabelt selfiekamera på stativ; en såkaldt photobooth.

Alle fem løver i det populære tv-program valgte for præcist et år siden meget begejstret at investere hver 200.000 kroner i den ’unikke forretningsidé’ mod hver at eje fem procent af den digitale fotobutik.

Efter deltagelsen i tv-programmet fik Myselfie endnu travlere end hidtil, men nu har de tabt en bitter retssag til konkurrenten Selfiecam, der tilbyder en tilsvarende løsning.

5 af 6 Selfiecam lancerede den første version den 26. december 2017 (Selfiecam 1). Version 2 (Selfiecam 2), blev lanceret cirka 40 dage efter 'Løvernes Hule' blev vist på DR1. Da programmet blev, var Selfiecam 2 allerede sendt i produktion, har Selfiecam forklaret i retten. Foto: Sø- og Handelsretten. 6 af 6 Selfiecam offentliggjorde efter det oplyste første version den 26. december 2017 (herefter Selfiecam 1). Version 2 (herefter Selfiecam 2), som er den aktuelt markedsførte photobooth, blev offentliggjort den 16. april 2019. Foto: Sø- og Handelsretten.

I juli – få måneder efter tv-programmet – skulle det nemlig vise sig, at Myselfie ikke var så enestående, som løverne håbede.

Thomas Bennedsen ’drøftede det (kopisagen, red.) med Jesper Buch fra Løvens Hule. De var enige om, at Selfiecam 2 er en kopi af Myselfie 3,’ sagde Bennedsen i retten.

Hans advokat påstod, at Selfiecam var ’1:1 kopiering’, ’utilbørlig snyltning’ og en ’åbenlys krænkelse’, som Sø- og Handelsretten skulle forbyde.

Men ejerne af Selfiecam, de tre søskende Asger Anders, Louise Emilie og Lasse Anders Lund Hansen, afviste i retten, at de havde kopieret konkurrentens produkt.

De vandt retssagen ved blandt andet at henvise til, at deres kamera er hvidt og lavet i træ, mens Myselfies er sort og lavet af metal.

’Mellem parternes photobooths, der nok kan minde om hinanden, når de anskues forfra, foreligger der imidlertid flere detaljemæssige forskelle, der påvirker produkternes fremtoning, og som medvirker til at differentiere produkterne fra hinanden’ skriver Sø- og Handelsretten, som pålagde Myselfie at betale 25.000 kr. i sagsomkostninger til Selfiecam.

