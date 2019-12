Alvorligt syg mangemillionær sælger livsværket

En meget rig og succesfuld erhvervsfamilie med direktør Brian Vangsted i spidsen har solgt livsværket LIP Bygningsartikler i en handel, der med ét gør familien endnu rigere.

Brian og hans søstre, Helene og Winnie, har i forvejen en formue på over 200 mio. kr., og når den hemmelige salgspris vurderes til at være et meget højt millionbeløb, skyldes det, at LIP i årevis har skovlet millioner ind på at sælge især fliseklæb, gulvspartelmasse og produkter til vådrumssikring.

Kvart milliard kroner

Med blot et halvt hundrede medarbejdere og en masse robotter har de hvert år tjent i nærheden af 30 millioner kroner og omsat for cirka en kvart milliard kroner.

Få havde troet, at de tre Vangsted-søskende ville sælge, før køberen - franske Arkema - forleden udsendte en pressemeddelelse om handlen.

I fjor udtalte den 57-årige direktør Brian Vangsted nemlig, at de tre søskende gerne selv ville drive og eje virksomheden i mange år endnu.

- Derfor bliver det ikke relevant at sælge vores virksomhed lige nu, sagde han til Finans.

Uhelbredelig

Men siden er han blevet diagnosticeret med den uhelbredelige sygdom Parkinsons; en sygdom, der rammer hjernen og medfører bl.a. rysten, stive muskler, langsomme bevægelser og en gradvis forværring af symptomerne.

- Jeg fik konstateret Parkinsons i foråret. Derefter besluttede vi at sælge, og processen har været i gang siden. Jeg ville gerne kunne være med til at gennemføre handlen og til at få LIP godt ind i den nye sammenhæng, siger Brian Vangsted til Fyns Stiftstidende.

- Så tager vi den derfra

- Jeg har sygdommen, men det er kun lige i starten, og jeg går på arbejde hver dag. Det er også derfor, at vi har aftalt, at det skal ske nu. Jeg vil gerne være med i det hele. Når vi overdrager det, vil jeg være med i et stykke tid derefter, så vi ser, at det hele går på den rigtige måde. Jeg glæder mig til at være en del af overgangen og har frisk mod på det. Foreløbig fortsætter jeg, og efter et år ser vi på, hvordan det er gået, og så tager vi den derfra, siger han til avisen.

God mavefornemmelse

Køberen af LIP er den globale industrikoncern Bostik, der er en del af konglomeratet Arkema, der omsætter for 60 milliarder kroner og har 20.000 ansatte.

- Jeg har en god mavefornemmelse med vores nye ejer. Det er den helt rigtige partner til at løfte virksomheden yderligere, siger Brian Vangsted til Finans.

Brian Vangsted bor privat i Gamborg på Fyn, mens Helene bor i Virum nord for København, og Winnie Vangsted bor i Solbjerg syd for Aarhus. De er børn af virksomhedens forrige grundlægger og ejer, den afdøde Arne Vangsted.

Sådan ser den fynske fabrik ud. Pr-foto

Mange vil genkende de karakteristiske poser med fliseklæb. Pr-foto

