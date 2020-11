Amalie reklamerede for konkursramt firma: - Bare sød

Kender du noget til sagen, eller har du penge til gode? Kontakt journalisten direkte her.

Amalie Szigethy er en af de mange kendisser, som med et hashtag på deres Instragram-profiler har reklameret for det konkursramte selskab Scanleasing.

Realitydronningen smed således et billede op på Instragram sidste år, hvor hun poserer ved en Jeep med hashtagget Scanleasing og ordene:

'Hvordan kan jeg leve uden.'

Et tag

Derfor har Ekstra Bladet kontaktet Amalie Szigethy for at høre, om konkursen har givet hende problemer. Det står da hurtigt klart, at hun faktisk overlevede, selvom hun ikke længere har bilen:

- Jeg gav dem bare et tag (#scanleasing, red.), fordi det er sådan en leasingbil, og så var jeg bare sød. Men efter optagelserne blev bilen bare afleveret tilbage igen, siger hun.

Bilen blev brugt i programmet med det mundrette navn: 'Med Amalie & mor'.

Amalie Szigethy uddyber, at hun ikke siden har haft noget med selskabet at gøre, men at hun nu kører i en bil fra et andet leasingselskab, og at hun betaler på helt almindelig vis.

