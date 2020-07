Amazon når højeste indtjening nogensinde i corona-kvartal

Der har været godt gang i salget hos Amazon i april, maj og juni, hvor dele af verden har været ramt af restriktioner på grund af udbruddet af coronavirus.

Mens restriktioner har betydet, at fysiske butikker flere steder i verden har måttet holde lukket, er handlen i højere grad flyttet online - til blandt andet Amazons fordel.

E-handelsgiganten har i perioden haft en indtjening på 5,2 milliarder dollar - eller 33 milliarder kroner. Det er omtrent det dobbelte af indtjeningen samme periode sidste år og det højeste nogensinde for selskabet, skriver Reuters.

Det fremgår af techselskabets regnskab for perioden, der er offentliggjort torsdag aften.

Amazon har løftet sine indtægter i kvartalet til 88,9 milliarder dollar - svarende til 563,4 milliarder kroner. Det er 40 procent mere end i samme periode sidste år.

- Det har været endnu et højest usædvanligt kvartal, og jeg kunne ikke være mere stolt af og taknemmelig for alle vores ansatte over hele kloden, siger topchef Jeff Bezos i en kommentar.

- Vi har skabt over 175.000 nye job siden marts og er i gang med at få 125.000 af disse ansatte i fuldtidsstillinger. Og tredjepartssalget er igen steget hurtigere i kvartalet end Amazons førstepartssalg, siger han.

I førstepartssalget er Amazon forhandleren af et produkt. Det betyder, at forbrugeren køber varen i Amazons butik.

Mens ved tredjepartssalg er salg direkte fra producent til forbruger. Her fungerer Amazon som en platform for producenten til at sælge sine varer.

Amazon havde egentlig forventet, at der måske ville komme røde tal på bundlinjen i kvartalet, da der skulle bruges milliarder på værnemidler og andre udgifter relateret til udbruddet af coronavirus, skriver Reuters.

Amazon var oprindeligt en onlineboghandel, men har siden vokset sig til en global e-handelsgiggant med varer inden for stort set alle områder.

Virksomheden er grundlagt af Jeff Bezos i 1994. Han er den rigeste mand i verden og var i starten af juli god for over 1100 milliarder kroner.