Amazon opretter 100.000 nye stillinger midt i coronakrisen

Den amerikanske internetgigant Amazon udvider sin stab med yderligere 100.000 nye medarbejdere.

Det sker for at kunne følge med efterspørgslen fra kunder, der køber varer online, oplyser Dave Clark, der er vicechef for global levering, i en erklæring mandag.

- Vi åbner 100 nye faciliteter alene i denne måned, siger Dave Clark i erklæringen.

Der er tale om både fuldtids- og deltidsstillinger, som vil blive slået op i USA og Canada, oplyser Amazon.

Ansættelserne bliver virksomhedens fjerde store ansættelseskampagne i år.

Amazon hyrede omkring 175.000 midlertidigt ansatte i de første måneder af pandemien for at imødegå den uventede efterspørgsel på nethandel.

I maj annoncerede virksomheden, at 70 procent af de midlertidigt ansatte ville få en fastansættelse.

Arbejdsløsheden i USA steg til 14,7 procent i april, efter at millioner af mennesker mistede deres job i begyndelsen af coronakrisen.

I august var ledigheden igen faldet til 8,4 procent, men der var stadig 11 millioner færre i job i USA i august sammenlignet med samme måned sidste år.

Amazon satte rekord i de tre måneder frem til 30. juni med en indtjening på 5,2 milliarder dollar - eller 33 milliarder kroner.

Det er omtrent det dobbelte af indtjeningen samme periode sidste år og det højeste nogensinde for selskabet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Amazon var oprindeligt en onlineboghandel, men har siden vokset sig til en global e-handelsgigant med varer inden for stort set alle områder.

Virksomheden er grundlagt af Jeff Bezos i 1994. Han er den rigeste mand i verden og var i starten af juli god for over 1100 milliarder kroner.