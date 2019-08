Ambu bryder med partner i USA og nedjusterer forventninger

Det danske medicoselskab Ambu, der de seneste år er vokset markant og nu er blandt de mest værdifulde danske virksomheder på fondsbørsen, har brudt samarbejdet med en central samarbejdspartner i USA.

Beslutningen kommer til at koste mange penge på kort sigt for Ambu, der sælger udstyr til hospitaler.

På den længere bane forventer Ambu, at det vil blive en økonomisk gevinst selv at stå for salget.

Amerikanske Tri-anim Health Services har tidligere stået for at sælge nogle af Ambus produkter i USA.

Ambu betaler Tri-anim omkring 135 millioner kroner for at komme ud aftalen.

Derudover skruer Ambu markant ned for sine forventninger i regnskabsåret, der slutter ved udgangen af september.

Salget ventes nu at stige med 6-7 procent. Tidligere var der ventet en fremgang på 14-15 procent.

Samtidig ventes overskudsgraden - hvor stor del af salget der bliver vekslet til overskud - at blive på 18 procent mod tidligere 22 procent. Det oplyste Ambu natten til torsdag.

- Vi er overbeviste om, at vi med vores pipeline af nye produkter blandt andet inden for øre-næse-hals og urologi vil være i stand til at maksimere omsætningsvækst og krydssalgs-effekter gennem direkte salg, siger Ambus direktør, Juan Jose Gonzalez.

- Det er en attraktiv investering for Ambu, fordi følgerne af overgangen vil blive opvejet af højere langsigtet vækst, siger han i en meddelelse.

Han overtog i maj posten som administrerende direktør. Det var, efter at Ambu - til aktiemarkedets overraskelse - valgte at fyre den mangeårige direktør Lars Marcher.

Han havde i sin tid som direktør været med til at få Ambus forretning til at vokse markant og mangedoblet aktiekursen. Siden Lars Marcher blev fyret, er aktiekursen dog faldet med 37 procent.

I regnskabsårets første ni måneder er Ambus salg steget med 337 millioner kroner til 2,2 milliarder kroner.

Samtidig er overskuddet vokset med omtrent 178 millioner til 409 millioner kroner. Det viser Ambus regnskab. Det er offentliggjort torsdag morgen på bagkant af nattens nedjustering.

En stor del af Ambus vækst de seneste år er kommet fra engangs-endoskoper.

Det er en slags engangskameraer, som bruges til at undersøge luftvejene hos patienter.

Næste store satsning for Ambu er skoper, der kan bruges til andre typer undersøgelse end luftvejene.