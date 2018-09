Amerikansk gigant i kamp mod tiden: Konkurs truer

Den kendte amerikanske kæde af varehuse Sears er ved at løbe tør for tid og penge

Tidligere i år måtte den amerikanske legetøjsgigant Toys “R” Us dreje nøglen om og lukke alle sine butikker i USA.

Nu kæmper en anden amerikansk detailgigant for at undgå det selv samme.

Det skriver The Wall Street Journal.

Der er tale om den ikoniske virksomhed Sears, der frem til 1991 var verdens største detailvirksomhed, inden Walmart overgik dem. Siden er det gået nedad bakke.

Direktøren i Sears, Edward Lampert, er klar med et forsøg på at omstrukturere virksomheden i forbindelse med, at en tilbagebetaling af en gæld på 848,8 millioner kroner nærmer sig midt i næste måned.

Foruden at være direktør, er han også bestyrelsesformand, hovedaktionær og den største kreditor i Sears, og derfor vil han have de andre kreditorer med på at rekonstruere omkring 8,2 milliarder af den gæld, der kommer de næste to år.

Sælger ud for 20 milliarder

Helt konkret skal bestyrelsen tage stilling til, om Sears skal sælge ejendomme for en værdi af 9,4 milliarder kroner og skille sig af med aktiver til en værdi af 11 milliarder kroner.

Planen, hvis den godkendes af bestyrelsen og kreditorer, vil reducere Sears' gæld fra omkring 38,8 milliarder kroner til 7,8 milliarder kroner.

Searsbutikkerne, der har eksisteret siden 1886, sælger alt fra køleskabe og tøj til fitnessudstyr og smykker.

Storhedstiden for den ikoniske kæde ligger tilbage i 70'erne, hvor Sears stod bag opførslen af det dengang højeste tårn i verden, hvor de indtil 1995 havde hovedsæde.

The Sears Tower var i 25 år det højeste tårn i verden, og blev bygget på foranledning af Sears. I dag er navnet Willis tower, efter at Sears afgav rettighederne til navnet på bygningen i 2009. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP

Siden 2005, hvor man opkøbte den konkurrerende detailvirksomhed Kmart, har Sears set sig nødsaget til at lukke hundredvis af butikker, og siden 2011 har virksomheden mistet mere end 69 milliarder, mens salget er faldet med næsten 60 procent.

Ifølge The Wall Street Journal mener flere analytikere, at det kræves, at Sears årligt finder 9,5 milliarder kroner, hvis de skal holde konkursen fra døren.