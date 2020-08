Amerikansk kasinogigant vil fyre 18.000 ansatte

Den amerikanske kasino- og hotelgigant MGM Resorts International vil fyre 18.000 hjemsendte medarbejdere.

Det oplyser selskabet i et brev til virksomhedens ansatte fredag.

Fyringerne vil begynde mandag i næste uge. Kasino- og hoteloperatøren havde ved nytår næsten 52.000 fuldtidsansatte og 18.000 deltidsansatte.

- Føderal lov kræver, at virksomheder giver en dato for afskedigelse af hjemsendte medarbejdere, som ikke er kaldt tilbage på arbejde efter seks måneder.

- Desværre er den dato 31. august, skriver MGM's administrerende direktør, Bill Hornbuckle, i brevet.

Mange virksomheder i USA har besluttet at afskedige medarbejdere som følge af coronapandemien, der har medført det største fald i amerikansk økonomi i mindst 73 år.

MGM, der driver hoteller og kasinoer i blandt andet Las Vegas, blev tvunget til at lukke alle kasinoer og hjemsendte omkring 62.000 ansatte i USA i marts, da store dele af samfundet blev lukket ned.

Siden da er mange kasinoer genåbnet, og titusindvis blevet kaldt tilbage på arbejde. Men 18.000 er fortsat hjemsendt.

Bill Hornbuckle oplyser, at dem, der bliver fyret, fortsat vil være på MGM's liste over personale, der kan tilkaldes. Og hvis de bliver genansat inden slutningen af 2021, vil de få lov at beholde deres anciennitet.

Tidligere fredag har Coca-Cola oplyst, at selskabet vil fyre tusindvis som følge af dårlig økonomi.

Og United Airlines har ligeledes oplyst, at man vil fyre 2850 piloter i år.

Ledigheden i USA var i juli 10,2 procent. I juli året inden var den 3,7 procent.

Meldingerne om nye og markante fyringsrunder kommer, mens håbet om at Kongressen kan nå til enighed om nye hjælpepakker svinder ind.

Tidligere på måneden udløb en hjælpepakke, som under coronapandemien har givet arbejdsløse amerikanere 600 dollar ekstra om ugen. Kongressen er endnu ikke nået til enighed om en ny hjælpepakke til arbejdsløse.