Analytiker: - Elendigt for Norwegian

Luftfartsanalytiker vurderer, at Norwegian ikke er i krise, men at årsregnskabet er elendigt alligevel

Norwegians årsregnskab havde kæmpe røde tal på bundlinjen - hele 1,2 milliarder danske kroner lød underskuddet på i 2019.

Og det regnskab er mildest talt skidt for det norske flyselskab, vurderer aktieanalysechef og luftfartsanalytiker fra Sydbank Jacob Pedersen.

- Det er et elendigt regnskab for 2019 for Norwegian. Også selvom det var inden for det forventede underskud set i forhold til det fra 2018, siger han til Ekstra Bladet.

Underskuddet er blandt andet kommet af, at der er udstedt et flyveforbud mod flytypen Boeing 737 Max.

- Det hjælper ikke ligefrem, at de har en masse fly holdende på landjorden, siger Jacob Pedersen.

- Og så er mange af deres problemer også selvskabte. Meget falder tilbage på deres iver for at vokse, tilføjer han.

Ingen mirakelkur

Han fortæller videre, at flyselskabet har reageret på fornuftig vis. Især med henblik på, at 2020 også kan blive et svært år.

Blandt andet har de valgt at skære i antallet af ruter med 15 procent.

- Det er den rigtige medicin, men der er ikke tale om nogen mirakelkur, siger Jacob Pedersen.

- I 2020 kan man jo også regne med, at både coronavirus og lav generel vækst i Europa vil skade i efterspørgselsbilledet, tilføjer han.

Norwegian har trukket i flere håndtag for at gøre noget ved indtjeningen. De har nemlig udskudt ordrer på fly og også fået penge i kassen gennem kapitalfonde.

Desuden håber selskabet ifølge Jacob Pedersen på noget kompensation fra Boeing, så det også kan hjælpe på indtjeningen i 2020.

Derfor tager Norwegian alle de midler i brug, de kan, så de selv er i stand til at vende skuden, vurderer han.