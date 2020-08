Anders Bondo stopper som formand i Danmarks Lærerforening

Anders Bondo Christensen stopper som formand for Danmarks Lærerforening ved foreningens kongres om seks uger.

Det oplyser Danmarks Lærerforening i en pressemeddelelse.

Meldingen kommer efter, at der er blevet indgået en ny aftale om lærernes arbejdstid med Kommunernes Landsforening.

Selv kalder Anders Bondo Christensen det for "en kæmpe ære" at være formand for lærerne. Men tiden er nu kommet til at give stafetten videre, siger han.

- Overenskomstforhandlingerne i både 2013 og 2018 var intense perioder, og nu er tiden kommet til at give stafetten videre. Beslutningen om at stoppe som formand traf jeg allerede i 2018, men forhandlingerne om en arbejdstidsaftale med KL har trukket ud, siger han i pressemeddelelsen.

En ny formand skal vælges på Danmarks Lærerforenings kongres. Den afholdes den 22.-23. september.

61-årige Anders Bondo Christensen, der er uddannet lærer, har som formand for Forhandlingsfællesskabet desuden forhandlet overenskomst for alle kommunalt ansatte indtil 2018, hvor han stoppede som formand herfor.

Til fagbladet Folkeskolen siger Anders Bondo Christensen, at han ikke vil ende som et "ringvrag".

- Jeg har bedt gode venner sige til mig, hvis de føler, at jeg begynder at blive et ringvrag, for sådan vil jeg simpelthen ikke ende. Og derfor skal man stoppe i tide, siger han i et interview.

Han siger til Folkeskolen, at tirsdagens aftale om lærernes arbejdstid var den sidste store knast, der skulle løses i hans tid som formand. Nu føler han, han kan stoppe med ro i sindet.

Anders Bondo Christensen er den længst siddende formand i Danmarks Lærerforenings historie. Før han blev formand for Danmarks Lærerforening, var han fra 1987-2002 formand for Sønderborg Lærerforening.

Han blev medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks Lærerforening i 1996.

Dorte Lange, der er næstformand i Danmarks Lærerforening, siger, at hun ikke vil stille op til formandsposten.

Til gengæld støtter hun Gordon Ørskov, der bekræfter, at han stiller op som ny formand.

Han er lærer og formand for Danmarks Lærerforenings overenskomstudvalg.

- Det er noget, jeg har skullet tage stilling til, for alle vidste, der var en udløbsdato på Anders. Mange i organisationen har spurgt mig, om jeg ikke kunne tænke mig at stille op, siger Gordon Ørskov.