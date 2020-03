Anders Holchs lavpriskæde stopper betaling til butiksudlejere

Holder din lejer på huslejen, eller kender du andet til sagen? Så kontakt journalisten her.

Modegiganten Bestseller med landets rigeste mand, Anders Holch Povlsen, i spidsen har fået krads kritik for at stoppe huslejebetalingen til over 200 butikker i Danmark.

Nu viser det sig, at lavpriskæden Normal - hvor mangemilliardæren er hovedejer - på grund af coronakrisen har taget samme skrappe midler i brug.

- Vi har været i telefonisk kontakt med vores omkring 220 udlejere og fortalt, at vi sætter betalingerne på pause, siger direktør og medejer Torben Mouritsen.

- Hvordan har du som direktør med at holde huslejen tilbage?

- Det har jeg det dårligt med. I Normal har vi altid betalt vores regninger til tiden. Men vi står i en kritisk situation, som koster os rigtig mange penge hver eneste dag, siger han.

Normal havde i seneste regnskabsår en omsætning på 1,9 milliarder kroner og et overskud på 51 millioner kroner. Anders Holch Povlsen ejer knap 70 pct. af selskabet.

- Har ikke mødt modstand

Lavpriskæden holder trods coronakrisen åbent i sine butikker, da de sælger håndsprit og andre hygiejneprodukter.

Alligevel er også Normal hårdt ramt, fortæller direktøren.

- Omsætningen er meget, meget lavere end før. I Danmark sælger vi omkring det halve af, hvad vi plejer, siger Torben Mouritsen.

- Men sender I ikke bare aben videre til udlejerne, når I ikke betaler dem?

- Jeg synes ikke, vi sender den videre - vi pauser den. Vi har ikke sagt til dem, at vi ikke vil betale huslejen, men vi har heller ikke sagt, at vi kan. Vi har sagt, at vi skal bruge et overblik over situationen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Normal sælger basisvarer som tandpasta, barbergrej og vaskepulver i omkring 220 butikker i Danmark, Norge, Sverige, Frankrig og Holland. Foto: Charlotte de la Fuente/POLFOTO

- Men der står nogle mennesker, som skulle have haft husleje 31. marts, som nu ikke får den.

- Men vi har ikke mødt modstand mod vores beslutning fra udlejerne.

- Overhovedet ikke?

- Så skal det være fra ganske få. Jeg har ikke talt med alle selv, siger direktøren.

Vil gerne bruge hjælpepakke

Normal har allerede benyttet sig af folketingets hjælpepakker, som gør det muligt at få kompensation til de ansattes lønninger.

Der er også varslet hjælpepakker, som skal bidrage til betaling af husleje. Men det går ikke hurtigt nok, mener Torben Mouritsen.

- Lige nu handler det om likviditet. Når alt går i stå, og man fortsat har faste omkostninger, så trækker man på en kredit, man ikke troede, at man skulle trække på. Så vi er enorm presset på likviditet. Vi søger al hjælp, vi kan få, men pengene fra hjælpepakkerne kommer ikke her 1. april, hvor vi skal betale udgifter, siger han.

- Kunne I tage et lån i banken til at betale husleje med?

- Der er åbnet for nogle statsfinansierede lånepakker, og det er godt. Men det er heller ikke noget, der lige kommer fra det ene sekund til det andet. Og det er desværre lige nu, vi skal bruge pengene, siger direktøren.

Han slår i øvrigt fast, at beslutningen om at stoppe huslejebetalingerne er truffet uden drøftelser med hovedejer Anders Holch Povlsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Matas vil også snakke med udlejere

Anders Holch Povlsens virksomheder Bestseller og Normal er ikke de eneste, som er hårdt presset af coronakrisen.

Andre store detailvirksomheder som Matas, Lagkagehuset og DK Company overvejer også, hvad der skal ske med betalingen af husleje.

De har dog endnu ikke stoppet betalingen af husleje.

- Men vi er i en akut situation, hvor der er behov for samarbejde mellem alle parter for at komme gennem denne krise. Det er i sådan en situation, at vi får mulighed for at vurdere meget nøje, hvilke samarbejder som også ligger efter dette, siger Jens Poulsen, direktør og hovedejer af modeselskabet DK Company, til Finans.

Matas er også gået i dialog med udlejerne af selskabets mange butikker.

- Vi skriver til dem, at det må være en fælles opgave, at vi kommer stærkere ud på den anden side. Så vi har brug for en henstand på huslejen op til tre måneder fra nu, siger kommunikationschef Klaus Fridorf til Finans.