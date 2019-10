Anders Kirk 'chokeret' over Warnøe: Tog selv ulovligt lån på 72 millioner

Lego-milliardæren Anders Kirk Johansen var 'chokeret' og tog skarpt afstand fra Peter Warnøe, da det kom frem, at den nu tidligere 'Løvens hule'-investor havde taget ulovlige aktionærlån.

Nu viser det sig, at Anders Kirk Johansen selv har taget flere ulovlige aktionærlån. Blandt andet et på 72 millioner kroner.

Det viser en gennemgang af hans selskabers regnskaber, som Ekstra Bladet har foretaget.

I hans personlige holdingselskab A. Kirk A/S har revisoren i 2015-årsrapporten registreret et ulovligt lån til en udenlandsk dattervirksomhed. Hvis man nærstuderer regnskabet for året efter, fremgår det, at der er tale om et ulovligt lån på 72 millioner kroner.

Derudover har der været to ulovlige lån i A. Kirk Industries A/S, som er en af hans andre virksomheder. Det drejer sig om 2015 og 2016, hvor der er blevet taget ulovlige lån på henholdsvis 90.000 og 850.000 kroner.

Alle tre lån er blevet indfriet.



Hvad er et ulovligt aktionærlån Et ulovligt aktionærlån er, når ejeren af en virksomhed trækker penge ud af selskabet uden at betale skat. Som udgangspunkt må ejeren af et selskab kun trække penge ud én gang om året i forbindelse med regnskabsårets afslutning. Det kaldes at udlodde udbytte, altså at dele ud af virksomhedens overskud eller egenkapital til ejerne. Udbytte beskattes, men ved de ulovlige aktionærlån kan penge trækkes ud af selskabet når som helst, og derved kan man undgå at betale skat. Udover at undgå skattesnyd, er det også ulovligt for at sikre kreditorerne i et selskab. På den måde kan pengene i et selskab ikke forsvinde ud i den blå luft, hvis det pludselig går konkurs. Mens nogle tager ulovlige aktionærlån ved en fejl, så er der naturligvis også andre, som gør det helt bevidst. Vis mere Luk

'Chokerende'

Anders Kirk Johansen blev for nogle uger siden interviewet i Børsen, fordi både Peter Warnøe og milliardæren Lars Tvede havde taget ulovlige lån på op til 21 millioner kroner i selskabet Nordic Eye Invest, som er en del af venturefonden Nordic Eye, hvor Anders Kirk Johansen er investor.

Her kaldte han blandt andet duoens ulovlige lån for 'chokerende' og kritiserede dem for ikke at have gjort det korrekt.

- Det burde de i forhold til den erhvervserfaring, man synes, de begge to skulle have haft, sagde han til avisen.

Efter historierne om de ulovlige lån trak Peter Warnøe sig fra 'Løvens hule'. Foto: Ritzau Scanpix

Derudover forholdt han sig også til Peter Warnøes ulovlige lån, som 'Løvens hule'-investoren i en årrække havde taget bevidst i sit eget selskab.

- Selvfølgelig skal man gøre alting efter bogen, og det er også det, vi selv forsøger. Jeg kan kun sige, at, ja, hvad folk gør privat, det må de jo så gøre, men man kan jo ikke andet end selv bønfalde god forretningsskik. Jeg kan kun i mit eget regi tage skarp afstand fra, at man laver sådan nogle ting, sagde Anders Kirk Johansen.

Peter Warnøe og Anders Kirk Johansen er langt fra de eneste kendte erhvervsfolk, som har taget ulovlige lån. For nylig kunne Ekstra Bladet afsløre, at Ilse Jacobsen - der også har været med i 'Løvens hule' - to gange har taget ulovlige lån i sit gummistøvleselskab.

Peter Warnøe-sagen I starten af september afslørede Børsen, at den kendte erhvervsmand Peter Warnøe i flere år havde lånt flere millioner kroner ulovligt i sit eget selskab. Flere af pengene er endnu ikke blevet tilbagebetalt. Han erkendte, at han havde gjort det bevidst, fordi han var presset økonomisk. Efterfølgende har han trukket sig fra DR-programmet 'Løvens hule og midlertidigt som adm. direktør i venturefonden Nordic Eye, ligesom han er blevet politianmeldt.

Anders Kirk Johansen fotograferet ved byretten i København i forbindelse med sin skilsmissesag for nogle år siden. Foto: Ekstra Bladet

Anders Kirk: Ikke godt nok

Ekstra Bladet har spurgt Anders Kirk Johansen om baggrunden for de ulovlige lån, men også hvordan de hænger sammen med hans citater i Børsen.

I en mail erkender han, at det er utilfredsstilende.

'Helt grundlæggende er det naturligvis ikke godt nok, at der kan findes den slags eksempler i mine regnskaber. Men uden det skal lyde som en dårlig undskyldning, så er der ind i mellem forhold, hvor man ufrivilligt havner på den forkerte side af kridtstregen.'

'I det ene eksempel skyldtes det, at Skat undervejs i et forløb ændrede opfattelse i en given sag. De to øvrige eksempler er en del af det samme kompleks, hvor nogle konkrete udviklingsudgifter skulle bogføres anderledes som en konsekvens af Skats ændrede opfattelse', skriver han.

Han lægger vægt på, at beløbene er tilbagebetalt, og at han ikke har gjort det med vilje.

'Som det fremgår af regnskaberne er forholdene bragt i orden, så snart jeg er blevet opmærksom på det. Og som jeg indledte med, så er mit udgangspunkt naturligvis, at der ikke skal kunne findes eksempler på ulovlige aktionærlån i mine regnskaber, uanset hvad forklaringen er.'

'Det er derfor vigtigt for mig at understrege, at jeg aldrig bevidst har foretaget ulovlige aktionærlån, og min holdning er fortsat, at jeg tager skarp afstand fra det, skriver Anders Kirk Johansen.

Ekstra Bladet har efterfølgende spurgt ind til, hvilken sag med Skat, det drejer sig om, og hvad de 72 millioner er brugt til. Det har Anders Kirk Johansen afvist at svare på.

