Anklaget for bedrageri: Tesla-tweet kan koste Elon Musk jobbet

Det amerikanske finanstilsyn vil forhindre, at Elon Musk kan fortsætte som administrerende direktør for Tesla

Teslas aktiekurs tog et dyk på over 12 procent i eftermarkedet, efter at det amerikanske finanstilsyn, SEC, torsdag anklagede topchef Elon Musk for bedrageri.

Det sker, efter at Musk, 47, i august tweetede, at han overvejede at tage elbilproducenten af børsen. Han skrev samtidig, at han havde sikret finansieringen til en pris på 420 dollars pr aktie.

Det viste sig ikke at holde stik.

Elon Musk risikerer at miste retten til at drive børsnoterede selskaber, hvilket betyder, at han i værste fald ikke kan lede Tesla, så længe selskabet er på børsen. Sagsanlægget er indleveret ved en domstol i New York, skriver SEC.

22 millioner følgere

Det vakte opsigt, da Musk 7. august skrev ud til sine 22 millioner følgere på Twitter, at han overvejede at afnotere selskabet.

'Overvejer at tage Tesla af børsen for 420 dollar per aktie. Finansieringen sikret', skriver han.

Screenshot

Men det var ifølge SEC bare noget, han fandt på. I sin anklage skriver børsmyndighederne:

'Sandheden og faktum er, at Musk ikke havde diskuteret - og langt fra bekræftet - vigtige betingelser for en aftale, herunder pris, med nogen potentiel finansieringskilde.'

Direktør med stjernestatus

Da Elon Musk sendte sit kontroversielle tweet ud, steg aktien i Tesla i første omgang med 11 procent. Næste dag tog aktiekursen imidlertid et markant dyk.

'Musk kom med sine falske og vildledende udtalelser om at afnotere Tesla ved at bruge sin mobiltelefon midt i en aktiv handelsdag', skriver SEC.

Foto: AP

SEC understreger i sin anklage, at alle skal følge loven om værdipapirer – også kendisdirektører med 22 millioner følgere på de sociale medier.

- En direktørs stjernestatus og omdømme som en teknologisk innovatør giver ikke tilladelse til at tage let på dette ansvar, udtaler Steven Peikin fra SEC.

Røg pot for åben skærm

Elon Musk har i de seneste måneder vakt en anelse bekymring blandt iagttagere, fordi han har optrådt på slap line i avisinterviews og i en podcast, hvor han drak whisky og røg en joint.

Det er ikke normal opførsel for en mand, der står i spidsen for et selskab med en årlig omsætning på over 80 milliarder kroner.

Ifølge Wall Street Journal var Elon Musk tæt på at indgå forlig med SEC, men han valgte i sidste øjeblik at trække sig og er klar til at bekæmpe anklagerne i retten.

I en udtalelse fra Tesla siger Elon Musk, at anklagerne er grundløse.

- Jeg har altid handlet i overensstemmelse med sandhed, gennemsigtighed og investorerne. Integritet er den vigtigste værdi i mit liv, og sagens fakta vil vise, at jeg aldrig er gået på kompromis med dette, siger han.