Antallet af arbejdsløse eksploderer i Norge

Sammenlignet med tirsdag i sidste uge er der i Norge blevet registreret 84.000 flere arbejdsløse.

Det er en stigning på 128 procent ifølge det norske arbejds- og socialministerium. Det kommer efter en uge, hvor de økonomiske konsekvenser af smitten med coronavirus er blevet mærkbare.

- Norsk økonomi og det norske arbejdsmarked er midt i en meget krævende tid, og det giver sig allerede udslag i afskedigelser og stærkt stigende arbejdsløshed, siger arbejds- og velfærdsdirektør i ministeriet Sigrun Vågeng.

Hun siger, at man må forvente, at det bliver værre endnu - at arbejdsløsheden vil fortsætte med at vokse.

Hovedårsagen til stigningen skal findes i corona-pandemien. Den har betydet, at mange virksomheder har sendt medarbejdere hjem. De midlertidigt arbejdsløse har registreret sig som ledige.

Lidt over halvdelen af dem - 46.000 - er kvinder. Det hænger sammen med, at det især er brancher, der beskæftiger kvinder, der er hårdest ramt af coronakrisen, forklarer det norske ministerium.

Inden for rejsebranchen og transportsektoren er arbejdsløsheden steget med 299 procent, mens serviceerhverv i gennemsnit har oplevet en stigning på 223 procent. Butik og salg ser en stigning på 171 procent.

Der er også forskel på, hvilke dele af Norge der er hårdest ramt. Trøndelag har den højeste stigning med 153 procent flere nye ledige, mens Vestland og Oslo kommer lige efter med 152 procents stigning.

Med de seneste tal er ledigheden oppe på 5,3 procent i Norge.

Mandag meddelte den norske regering, at staten vil stå for lønudbetalinger fra dag tre til dag 20 for samtlige nordmænd, der bliver sendt hjem fra de arbejdspladser, der er ramt af coronakrisen.