Anton og Thomas spekulerer i sneakers: Har 200 kasser i lejligheden

I Anton Skannings toværelses lejlighed på Nørrebro er pladsen trang.

Det skyldes, at den 22-årige CBS-studerende har opmagasineret op mod 200 kasser med diverse populære sneakers.

Mens nogle er nye, så har mange af dem befundet sig der i seks til 12 måneder.

Sammen med sin ven 25-årige Thomas Bonde lever Anton således af at opkøbe nye og brugte sneakers for derefter at sælge dem videre med fortjeneste.

Over for Ekstra Bladet sammenligner han deres virksomhed Unlimited Cph med finansverdenen.

- Det er lidt ligesom med aktier, selvom det dog er svært at tjene penge på det i løbet af en dag. Men på længere sigt er der fortjeneste at hente. Derudover skal man ligesom med aktier sprede sine investeringer, så man ikke satser alt på enkelte sneakers, siger han.

For at spare penge på lagerplads har de to studerende de mange hundrede kasser med sko stående fordelt i deres lejligheder. Foto: Olivia Loftlund

Eksplosiv vækst

Markedet for både nye og brugte sneakers har de seneste år oplevet en eksplosiv vækst ikke bare i udlandet, men i særdeleshed også i Danmark.

Priserne på nogle sneakers kan stige med tusindvis af kroner, hvis efterspørgslen er derefter. De handles blandt andet via Facebook-gruppen Sneakermarket Denmark, der har mere end 125.000 medlemmer.

Anton Skanning og Thomas Bonde har formået at tjene masser af penge på den udvikling.

I 2016 startede de to venner virksomheden op, og siden da har overskuddet lydt på samlet 600.000 kroner. Men så har hver i sær også måttet leve med at have 100-200 pakker sneakers stående i hver deres lejlighed.

Sneaker-hypen Sneaker-markedet startede for alvor i 90'erne, da Nike lavede de første Air Jordans i samarbejde med baskeball-stjernen Michael Jordan. I 00' erne voksede markedet i takt med internettets succes, specielt på auktioner som eBay. I dag er sneakers blevet et globalt fænomen godt hjulpet af berømtheder, de sociale medier og rapkulturen. Mens nogle samler på dem - så sælger andre dem videre. De dyreste sneakers kan koste helt op til 300.000 kroner. De mest populære er ofte i modeller i begrænset antal med navne på rappere eller berømte atleter. På StockX, der er en børs for sneakers, kan man ligesom med aktier følge prisudviklingen på de forskellige modeller.

De kender hinanden fra sneaker-miljøet og er lige startet på 3. semester på CBS.

- Vi bruger en del tid på det - i gennemsnit nok 15-20 timer om ugen. Der går hurtigt en time her og der, og det hober sig jo op, siger han.

Trends og interesse

Derudover har de hver især en naturlig stor interesse for området, hvorfor de bruger masser af tid med at læse om og følge diverse sneakertrends via sociale medier. Eksempelvis hvilke sko, som de kendte går i. Og det er altafgørende for at få succes.

- Man kan ikke bare sætte sig ind i det, hvis ikke man har interessen i forvejen. På den måde holder vi os opdateret helt automatisk, siger han.

Som udgangspunkt køber iværksætterparret skoene på nettet, hvor de har mange forskellige kontakter. Både brugte men også nye, der lige er udkommet. Det er sjældent de køber dem i en fysisk butik.

Man har en ide om hvilke ting, der kan noget, hvornår det topper, og om man skal holde på dem i lang tid. Det er udbud og efterspørgsel.

Forretningen går godt for de to studerende. Foto: Olivia Loftlund

30.000 kroner

Det dyreste par, som de har solgt kostede 30.000 kroner. Det var en Yeezy fra Adidas, der var designet af rapperen Kanye West.

- Vi mødtes med en mand i London, som vi købte den af. Så smed vi den på Instagram og Facebook, og en kunde rakte ud til os.

Selvom det er sjældent, at de sælger sneakers i den prisklasse, så går de bevidst efter det eksklusive element i deres forretning.

- Vi satser på de folk, der har pengene til at købe, hvad de har lyst til. Vi er ikke Sportsmaster, siger han.

Selvom forretningen for tiden kører sideløbende med studiet, så håber de to at kunne fortsætte i sneakerbranchen på fuldtid.

- Vi håber at kunne tage det videre. Vi vil gerne åbne en butik, og det virker også til, at København er mere moden til det. Man ser jo allerede nu, at der kommer masser af udenlandske turister som eksempelvis kinesere, der gerne vil købe dyre mærker som blandt andet Chanel.