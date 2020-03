Apple lukker alle butikker uden for Kina

Techgiganten Apple annoncerer, at de lukker alle butikker uden for Kina frem til 27. marts som følge af coronavirusudbruddet.

Det skriver de på deres hjemmeside.

Apple oplyser, at det fortsat vil være muligt at handle via deres web-butikker, og at flere medarbejdere nu kommer til at arbejde hjemmefra.

Medarbejdere, som ikke kan arbejde hjemmefra af den ene eller den anden årsag, vil desuden fortsat modtage løn.