Apple præsenterer nyt rekordregnskab

Omsætning og indtjening i den amerikanske teknologi-gigant Apple fortsætter med at vokse.

Apple omsatte i det sidste kvartal af 2019 for 92 milliarder dollars mod 84 milliarder dollars i samme kvartal året før.

Indtjeningen voksede fra 20 til 22,2 milliarder dollars.

Salget af iPhones går forrygende. Det udgjorde cirka 56 milliarder dollars i sidste kvartal af '19 mod knap 52 mia. kr. året før.

Teleanalytikere har ellers mange gange de seneste år forudsagt, at telegigantens guldæg iPhone var døende.

Dels fordi kineserne sender masser af udmærkede billige smartphones på verdensmarkedet, og dels fordi telefoner generelt holder længere, hvorfor der sjældnere generhverves.

Også salget af 'Services' (App Store, Apple Music, Apple Pay går iCloud) går fint, ligesom der er god vækst i salget af 'Wearables' - altså ure og øretelefoner.

Det er rekord for et kvartalsregnskab, oplyser virksomheden.

- Vi er glade for at kunne præsentere Apples største omsætning for et kvartal nogensinde - ført an af en stor efterspørgsel på vores iPhone 11 og iPhone 11 Pro, siger Apples topchef Tim Cook i en pressemeddelelse.

Indtjeningen pr. aktie er steget 19 procent.