Danske Banks aktie stiger igen efter svigt i hvidvask-sag

Danske Banks aktie stiger torsdag middag over tre procent på fondsbørsen i København.

Med en stigning på 3,46 procent koster en aktie i Danske Bank dermed knap 175 kroner. Dermed har Danske Bank kurs mod at indhente det, som banken tabte onsdag, hvor aktien lukkede med et fald på 3,4 procent.

Onsdag erkendte Danske Bank store fejl og svigt i håndteringen af mistænkelige kunder i bankens estiske filial, da en intern undersøgelse om sagen blev præsenteret.

Ifølge børsmægler i ABG Sundal Collier Nikolaj Holmsgaard gjorde undersøgelsens konklusioner ikke investorerne meget klogere på de mulige konsekvenser for banken.

- Ikke så meget klogere, som vi kunne ønske, siger han ifølge Ritzau Finans.

Det står klart, at 200 milliarder euro er strømmet gennem den estiske filial, men omfanget af hvidvask står fortsat hen i det uvisse.

Og det gør dermed også størrelsen af den bøde, som Danske Bank måske kan blive pålagt, påpeger børsmægleren.

- Når alt kommer til alt, så er det bøder, folk er bange for lige for tiden. Og specielt, hvis der skulle komme noget ovre fra USA, sige Nikolaj Holmsgaard.

Danske Banks topchef, Thomas Borgen, meddelte onsdag sin afgang. Torsdag har Finanstilsynet genoptaget en undersøgelse af banken. Men ingen af delene tillægger Nikolaj Holmsgaard den store kurspåvirkende nyhedsværdi, fordi det var ventet.

Ifølge investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet kan stigningen skyldes, at nogle investorer trods alt var lettede over konklusionerne, der ikke "indeholdt en rygende pistol".

Men samtidig kan det være helt andre faktorer, der spiller ind på aktiens optur. For også Jyske Bank, Sydbank og Nordea stiger torsdag.

- Bankaktier bevæger sig i flok, siger han.

- I USA var der pæne større stigninger til de amerikanske banker onsdag. Temaet var en forventning om stigende renter, og det er godt for bankerne, siger han.