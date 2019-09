Banken tager pant for 35 millioner

Ved du noget om sagen, så tip Ekstra Bladets journalister her.

Ilse Jacobsen og ægtefællen, direktør Jesper Bo Jacobsen, har tilsyneladende haft brug for at låne penge til deres selskab IJH A/S.

I hvert fald har de ladet Danske Bank tage et såkaldt virksomhedspant i deres aktiver for 35 millioner kroner.

Det viser en søgning i tingbogen, som Ekstra Bladet har foretaget.

Kort sagt betyder det, at banken har lånt virksomheden penge, mod så tilgengæld at få pant i alt fra gummistøvler og modetøj til domænenavne og ophavsrettigheder.

Selskabet fik ellers i 2016 en kapitalstærk medejer, da Brøndby-ejeren, Jan Bech Andersen, købte 15 procent af Ilse Jacobsens livsværk.

Men i 2018-regnskabet for IJH A/S fremgår det, at der er taget virksomhedspant for 25 millioner kroner. I slutningen af juli 2019 blev der så ifølge tinglysningen lavet en forhøjelse på yderligere ti millioner kroner.

Pris

Virksomhedspantet blev indført i Danmark i 2006 for at lette virksomheders adgang til finansiering.

Men det kommer også med en pris. Det koster 1,5 procent i afgift, hvorfor det altså allerede har kostet Ilse Jacobsen mere end en halv million kroner.

Derudover kan det svække samarbejdet med leverandører. Såfremt en virksomhed går konkurs, vil banken der har virksomhedspant i aktiverne, således stå forrest i kø, når der skal deles penge ud, mens leverandørerne må vente til aller sidst.

Direktør Jesper Bo Jacobsen vil ikke kommentere, hvorfor der er taget virksomhedspant.

– Det er et forhold mellem os og Danske Bank, siger han.

