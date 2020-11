Banker fusionerer: Bliver Danmarks ottendestørste

Vestjysk Bank A/S og Den Jyske Sparekasse A/S har valgt at fusionere.

Det oplyser Vestjysk Bank i en fondsbørsmeddelelse.

I meddelelsen oplyses det, at bestyrelserne i de to banker har besluttet at søge om fusionen. Den skal dog vedtages på ekstraordinære generalforsamlinger i begge banker.

Hvis fusionen går igennem bliver det ifølge fondsbørsmeddelelsen Danmarks ottendestørste bank målt på arbejdende kapital. Det bliver derudover 'en af Danmarks største lokalt forankrede banker'.

Formålet med fusionen er at styrke positionen som stærke lokale banker, lyder det i meddelelsen.

Samles i Vestjysk Bank

Banken vil fremover fortsætte med at hedde Vestjysk Bank, og den samlede bank vil fremover bruge Vestjysk Banks navn og logo.

- Fusionen giver os mulighed for at blive Danmarks stærkeste lokalbank. I dag er vi lokale banker med et solidt engagement i det område, vi er en del af, og med et godt kendskab til vores kunder. Fusionen giver os mulighed for at fortsætte med at være lokale, samtidig med at vi sammen kommer til at stå stærkere, til gavn for både vores kunder, aktionærer og medarbejdere, siger Kim Duus, der er bestyrelsesformand i Vestjysk Bank, i fondsbørsmeddelelsen.

Aktionærer i Den Jyske Sparekasse modtager 34 aktier i Vestjysk Bank samt 28,17 kroner per aktie i Den Jyske Sparekasse i vederlag, hvis fusionen bliver en realitet.

- En fusion mellem Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank er den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt. Ud over vores lokale forankring deler vi fælles værdier, og vores geografiske placeringer er i vidt omfang komplementære. Fusionen vil give os nogle muligheder, som vi ikke får ved at stå alene, lyder det fra Den Jyske Sparekasses bestyrelsesformand, Niels Fessel.

Den kommende bank skal efter planen have hovedsæde i Herning Kommune. Samtlige aktiver og passiver i Den Jyske Sparekasse bliver ved fusionen overdraget til Vestjysk Bank.

Ud over at skulle godkendes af ekstraordinære generalforsamlinger i de to banker, skal fusionen også godkendes af Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, før den kan blive en realitet.

Hvis alt går efter planen er den nye bank en realitet 15. januar 2021.