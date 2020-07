Barkonge og baron skød penge i kriseramt firma

En stribe prominente investorer har skudt penge i kriseramte ACT.Global, som for øjeblikket undersøges af myndighederne

En lang række kendte erhvervs- og sportsfolk har været med til at hælde penge i kassen hos Amager-selskabet ACT.Global, der er havnet i dyb krise og undersøges for lovbrud af Erhvervsstyrelsen.

Som tidligere beskrevet i Ekstra Bladet har både Lagkagehuset-stifter Ole Kristoffersen samt de tidligere landsholdsspillere i fodbold Bjarne Goldbæk, Henrik 'Store' Larsen og Jakob Friis-Hansen figureret på listen over selskabets investorer.

Adam Falbert har etableret natklubkoncernen Rekom med barer som Heidis Bierbar og A-bar. I 2018 solgte han en stor del af aktierne til kapitalfonden Catacap for et trecifret millionbeløb. Foto: Peter Hove Olesen/Ritzau Scanpix

Men også barkongen Adam Falbert, baron Johan Wedell-Wedellsborg og den stenrige advokat Jan Leth Christensen har været blandt investorerne.

Det fremgår bl.a. af en ejerbog fra ACT.Global, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

- Du må lige sende en mail, siger Adam Falbert, da han bliver spurgt til investeringen, som er foretaget gennem hans selskab Provins Invest.

Efterfølgende oplyser Falbert - som har skabt landets største natklubkoncern Rekom - at han ikke ønsker at kommentere sagen.

Stenrig advokat er ude

Mens det er uvist, hvorvidt Falbert fortsat er blandt investorerne, forholder det sig angiveligt anderledes med Jan Leth Christensen.

Ejendomsadvokaten, som er god for næsten 300 millioner kroner, har ifølge ejerbogen investeret i ACT.Global gennem sit selskab E.G. Kapital ApS.

Men han er ikke længere investor, slår han fast i en sms til Ekstra Bladet:

'E.G. Kapital ApS - eller andre selskaber jeg har interesser i for den sags skyld - er ikke aktionær i ACT.Global' skriver han.

Tidligere har Jan Leth Christensen været storaktionær i Brøndby IF, ligesom han er blevet meget omtalt for sin rolle i en nabostrid i Hellerup.

Advokaten Jan Leth Christensen (tv.) har tidligere været storaktionær i fodboldklubben Brøndby IF. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Penge fra baron

Men også baron og milliardær Johan Wedell-Wedellsborg, der i øvrigt er en nær ven af det danske kongehus, har investeret i ACT.Global.

Det skriver Børsen.

Ekstra Bladet har tidligere modtaget oplysninger om investeringen og kontaktede i den forbindelse Johan Wedell-Wedellsborg, som ejer rederiet Weco og en del af Joe & the Juice.

- Jeg har ingen kommentarer, sagde han dengang.

ACT.Globals direktør og storaktionær, Carsten Jensen, er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets spørgsmål om selskabets investorer.

Baron Johan Wedell-Wedellsborg er et af landets rigeste mennesker. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Chokerende underskud

ACT.Global - som sælger midler til bekæmpelse af bakterier - lignede længe en solstrålehistorie med flotte regnskaber og et samlet indskud på et trecifret millionbeløb fra en lang række investorer.

Investorerne fik dog et chok, da selskabet i starten af året pludselig præsenterede et regnskab med et underskud på svimlende 120 millioner kroner.

Få måneder tidligere havde direktør Carsten Jensen nemlig lovet et stort overskud.

ACT.Global direktør og storaktionær Carsten Jensen. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Siden afslørede Ekstra Bladet, at Carsten Jensen slæber et spor af konkurser og kontroverser bag sig.

Og i februar startede Erhvervsstyrelsen så sin undersøgelse af regnskaberne i ACT.Global.

I kølvandet på de mange artikler har nøglefolk som formand Brian Mollerup, bestyrelsesmedlem Ole Kristoffersen, finansdirektør Simon Hove og rådgiveren Helge Sander (tidligere Venstre-minister, red.) trukket sig fra selskabet.