Bedste måned nogensinde: Tjek din kommune

Ejendomsmæglere over det meste af landet har forrygende travlt for tiden.

- Der er i hvert fald ikke nogen coronakrise her, siger Nicklas Lind Pedersen, indehaver af Home i Frederikshavn og Skagen.

Og han har statistik, der bakker udsagnet op: Ifølge tal fra Boligsiden er priserne i landets nordligste kommune steget med hele 38 procent det seneste år.

Husene i Skagen er i høj kurs, fortæller den lokale Home-mægler Nicklas Lind Pedersen. Foto: Klaus Gottfredsen/Ritzau Scanpix

- Der er stor efterspørgsel på både sommerhuse og helårshuse heroppe i Skagen. En del sælges over prisen. Men også inde i Frederikshavn mærker vi pæn efterspørgsel, siger Nicklas Lind Pedersen.

- Så I går ikke og frygter store prisfald oven på coronakrisen?

- Slet ikke. Det er overhovedet ikke den stemning, der er i markedet lige nu, siger han.

Steget under coronakrisen

Den nordjyske mægler er ikke den eneste, der har hænderne oppe over hovedet.

Ifølge Boligsidens statistik er priserne det seneste år steget i over halvdelen af landets kommuner. Og det gælder også siden 11. marts 2020, hvor landet blev lukket ned som følge af coronakrisen.

- Vi har nu de data, der skal til for at sige, at der har været en positiv prisudvikling på huse, mens corona har været her. Det viser, at det foreløbig ikke er gået så galt med priserne, som vi kunne have frygtet kort efter nedlukningen, siger Birgit Daetz, økonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

EDC: Bedste måned nogensinde

Landets største ejendomsmæglerkæde, EDC, havde også frygtet prisfald i kølvandet på krisen.

Men virkeligheden blev en anden, fortæller kommunikationschef Jan Nordmann.

- Det er gået meget anderledes end forventet. Maj 2020 blev faktisk vores bedste måned for salg nogensinde. Også bedre end i årene før finanskrisen, hvor det buldrede afsted. Og juni ser ud til at fortsætte i samme spor, siger han.

I landets sommerhusområder har der været særlig stor rift om boligerne. Foto: Jonas Olufson

Og det er ikke kun det galopperende sommerhusmarked, der trækker priserne op.

- Efter et lille dyk i marts og april er markedet for villaer og ejerlejligheder nu også fuldstændig på niveau med 2019. Og det var altså vores næstbedste år nogensinde. Det samlede marked for salg er det bedste, vi nogensinde har set, siger Jan Nordmann.

Tilbageholdende sælgere

Fra alle sider lyder det, at et beskedent udbud af boliger er med til at drive priserne op.

- Der kommer ikke meget til salg. Men vi håber, at sælgerne snart begynder at forstå, at vi har et supergodt marked at sælge i, siger Jan Nordmann fra EDC.

Det samme oplever Nicklas Lind Pedersen fra Home i Frederikshavn. Han frygter dog ikke, at markedet lige pludselig bliver oversvømmet med 'Til salg'-skilte, der presser priserne ned.

- Det virker, som om der er købere nok i markedet til at håndtere en stigning i udbuddet. Når vi lægger et nyt hus på siden, så taler vi typisk med helt nye købere - og ikke kun dem, der er i vores køberkartotek, siger han.