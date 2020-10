Bekymret kommune: Hvad med vejret onsdag?

Ved du noget om sagen eller Bach Gruppens byggerier, så skriv til Ekstra Bladets journalist på mr@eb.dk

En af de højeste bygninger i Danmark skal sikres mod storm, fordi det frygtes, at det 23-etagers høje tårn kan vælte.

Bekymringen for højhuset, der er opført at multimillionæren Finn Bachs firma, er tilsyneladende ganske stor og presserende for Københavns Kommune og dens rådgivere.

Det fremgår af et referat fra et møde mellem Københavns Kommune, Bach Gruppen, og kommunens eksterne rådgivere, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

'OBY (Københavns Kommune, red.) spurgte BG (Bach Gruppen, red.) om, hvilke overvejelser BG havde gjort sig i forhold til stormsikring af byggeplads blandt andet henset til vejrprognosen onsdag og i forhold til efterårsstorme', lyder det i referatet fra mødet mandag 12. oktober.

Multimillionæren Finn Bach er nu også kommet i søgelyset i sin hjemby Viborg. Viborg Kommune undersøger i øjeblikket kælderen under et af Bachs nybyggerier, ligesom den har udstedt flere standsningspåbud. Foto: Morten Dueholm/Ritzau Scanpix

Redning af menneskeliv

Det er besluttet, at facade-elementer fra højhuset skal fjernes, så vinden kan blæse gennem bygningen.

Men til trods for at kommunen 12. oktober tilsyneladende bekymrede sig om vejret to dage senere - en onsdag - har den ifølge presseafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen endnu ikke godkendt en plan for, hvor mange elementer fra huset der skal fjernes, før det er sikkert i en storm.

Kommunens rådgivere fra Aalborg Universitet og Cowi understregede ifølge referatet sagens alvor for entreprenøren.

'Kommunens eksterne rådgivere bemærkede, at når det drejer sig om evakuering og redning af menneskeliv, skal det konkrete byggeri - uanset det ikke er færdigopført - betragtes som en permanent konstruktion i så henseende.'

Udskældt betonfirma leverede til hospital: Fundament skal undersøges

Efterforskes af politiet Bach Gruppen efterforskes for blandt andet dokumentfalsk, efter det er blevet dokumenteret, at fundamentet under et knap 90 meters højhus på Amager indeholder gammel beton og byggeaffald. Fundamentet har samtidig en langt, langt lavere styrke, end det blev foreskrevet og godkendt til byggeriet. Betonen til fundamentet er blandt andet leveret af BG Beton i Nordhavn. 50 procent af BG Beton er ejet af Bach Gruppen med multimillionæren Finn Bach i spidsen. Bach-familiens holdingselskab har en egenkapital på svimlende 1,7 milliarder kroner. Ført bag lyset

Men selvom Bach Gruppen altså har kontrol med BG Beton, meldte Finn Bach i august ud, at Bach Gruppen mener at være blevet svindlet af sit datterselskab. Ingen i ledelsen af Bach Gruppen vidste noget om, at der blev hældt gammelt beton, samt metal og plast i fundamentet under højhuset, lyder det fra Finn Bach. Bach Gruppen fremsendte i foråret via sin rådgiver Norconsult en redegørelse til Københavns Kommune om, hvilken beton der var blevet brugt til højhusets fundament. Prøverne fra fundamentet fra skød dog den forklaring i sænk. Københavns Politi foretog ransagninger på tre adresser tilhørende Bach Gruppen niende september. Vis mere Luk

Betonskandale vokser: Mystik om hastelukning

Vil handle

Københavns Kommune forsikrer, at man vil 'sikre området', hvis det vurderes nødvendigt.

'Det er en alvorlig sag, og vores eksterne rådgivere COWI og Aalborg Universitet er bekymrede for husets statik i tilfælde af, at der er udsigt til en ekstraordinær 50 års- eller 100 års-storm.'

'Hvis vores eksterne rådgivere vurderer, at bygningen udgør en risiko, handler vi som ansvarlig myndighed og sikrer området. Vi følger sagen meget tæt, særligt set i lyset af, at vi er i en mere blæsende periode,' skriver Rikke Sønderriis, områdechef i Område for Bygninger i Teknik- og Miljøforvaltningen, i en mail via kommunens presseafdeling.

'Derfor har vi bedt Bach Gruppen, der har ansvaret for bygningen, om hurtigt at redegøre for, hvordan de vil sikre bygningen i tilfælde af en ekstraordinær vejrsituation,' lyder det videre.