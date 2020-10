Berlins nye lufthavn åbner efter ni års forsinkelse

Tysklands hovedstad, Berlin, har lørdag slået dørene op for sin længe ventede nye lufthavn, Berlin Brandenburg Willy Brandt Lufthavn (BER).

Det sker efter næsten et årtis forsinkelse og et markant overskredet budget.

Omkring klokken 14 lørdag eftermiddag er de første passagerer landet i lufthavnen. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Det er dog kun en enkelt terminal, der er åbnet, og det er sket uden stor festivitas.

For den forsinkede åbning rammer lige midt i coronapandemien, som har lammet flytrafikken i Europa i månedsvis.

Byggeriet af den nye lufthavn blev indledt i 2006 med det formål at give Berlins luftfartsinfrastruktur en tiltrængt overhaling.

Men lige siden har lufthavnsprojektet været ramt af den ene skandale efter den anden.

Åbningen, der oprindeligt var planlagt til 2011, er blevet forsinket år efter år. Og samtidig er lufthavnen endt med at koste tre gange så meget som planlagt.

Prisen er steget til i alt 5,96 milliarder euro, hvilket svarer til omkring 44 milliarder danske kroner.

Lufthavnen ventes ikke at kunne få en stor nok omsætning under coronakrisen til at kunne betale sine lån tilbage, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Derfor er lufthavnen afhængig af støtte fra sine ejere, som er den tyske regering og delstaterne Berlin og Brandenburg, for at kunne løbe rundt økonomisk.

Lufthavnen åbner ikke bare midt i den værste krise, som flybranchen nogensinde har været i.

Også klimakrisen påvirker åbningen af den nye lufthavn. En gruppe klimaaktivister har lørdag samlet sig med skilte, hvor der blandt andet står 'Flyrejser er fortid' og 'Åbningen af BER er aflyst på grund af klimakrisen'.

Her kan du komme med ind i det, der var kendt som spøgelseslufthavnen i Berlin, men som nu for første gang er taget i brug.

Ni år for sent: Kom med indenfor i 'spøgelseslufthavnen'