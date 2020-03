Berygtet finansmand tiltalt for kursfusk

Finansmanden Jesper Bak har inden for de seneste år været involveret i både det skandaleramte lampefirma Hesalight og den hvidvasksigtede bank Københavns Andelskasse.

Og nu er han blevet tiltalt for kursmanipulation af Bagmandspolitiet, der kræver ham idømt fængselsstraf.

Det fremgår af et anklageskrift, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

- Jeg mener ikke, at jeg har gjort noget galt. Faktisk har jeg svært ved at se, hvad politiet vil med den her sag. Men det må vi jo se på i retten, siger Jesper Bak.

Bagmandspolitiets anklager på sagen, Jan Hansen, har ikke ønsket at udtale sig.

Både køber og sælger

Politiet mistænker 53-årige Jesper Bak for at have pumpet aktiekursen i den børsnoterede fladskærmsproducent Mermaid A/S kunstigt i vejret.

Det skulle være sket i perioden fra december 2013 til december 2014.

Ifølge anklagen har Jesper Bak brugt flere af sine personlige selskaber, således at han i mange tilfælde både har været køber og sælger i den samme aktiehandel.

Jesper Bak var i mange år formand og andelshaver i Københavns Andelskasse, som er sigtet for hvidvask og under nedlukning. I juni 2019 blev han stævnet af Finansiel Stabilitet for sin rolle i sagen om banken. Foto: Jens Dresling

På den måde har han - uden at det har været synligt for andre - selv sørget for at handle Mermaid-aktien i vejret, mener politiet.

Eksempel på en aktiehandel I tiltalen mod Jesper Bak gives dette eksempel på en - ifølge politiet - problematisk handel: Onsdag 18. december 2013 var Mermaid A/S' aktie faldet til kurs 3,1 kr. Via selskabet MR INV 3 (tidl. Dansk OTC Invest) afgav Jesper Bak indenfor fem minutter tre købsordrer til hhv. kurs 3,4, 3,5 og 3,7 kr. De tre købsordrer matchede omgående med tre salgsordrer, som han via selskabet MR INV 1 allerede havde lagt ind i handelssystemet. På den måde handlede han ifølge anklagen aktien op med næsten 20 pct. fra kurs 3,1 til 3,7.

- Normalt består en aktiehandel af to adskilte parter: En køber og en sælger. Når de kan blive enige om en pris, kan man gå ud fra, at den er fair. Men hvis køberen og sælgeren er den samme person eller har samme interesser, kan man ikke stole på, at kursen er fair, siger Jesper Lau Hansen, juraprofessor ved Københavns Universitet.

Han understreger, at han ikke kender til den konkrete sag.

Ville flytte penge

Jesper Bak har ifølge anklagen brugt tre selskaber, som er ejet af hans familiemedlemmer, til det påståede fupnummer.

Derfor er der også rejst tiltale med krav om bøde mod selskaberne MR INV 1 (tidl. Dansk OTC A/S), MR INV 3 (tidl. Dansk OTC Invest A/S) og Marble Road Group ApS.

I årene 2014 og 2015 tiltrak lysfirmaet Hesalight en investering på ca. 600 mio. kr. med hjælp fra Jesper Baks firma Dansk OTC. Hesalight gik konkurs i 2016, og direktør Lars Nørholt (billedet) er siden tiltalt for svindel for mere end 500 mio. kr. Foto: Carsten Bundgaard

Finansmanden fortæller, at han var hyret af Mermaid A/S som såkaldt 'market maker'. Opgaven var at handle med aktien for at skabe interesse, fortæller han.

Jesper Bak indrømmer dog, at det måske ikke var så klogt at være både køber og sælger i de samme handler.

- Det var et spørgsmål om, at jeg ville flytte nogle penge fra den ene enhed til den anden. Og i stedet for at ringe til banken gjorde jeg det over børsen. Det skulle jeg ikke have gjort, siger han.

Af anklageskrift fremgår det ikke, hvad politiet mener, at han har fået ud af den påståede kursfusk.

Tidligere dømt

Men det er ikke helt nyt for Jesper Bak at være under anklage for netop den forbrydelse.

Da han omkring årtusindeskiftet var aktiehandler i en pensionskasse, blev han idømt en fængselsstraf for at have manipuleret med Molslinjens aktiekurs.

Jesper Bak mener dog ikke, man kan sammenligne de to sager,

- Dengang var jeg skyldig. Jeg ved godt, hvornår jeg har gjort noget galt, og det havde jeg der. Det var rigtig dumt af mig, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den tidligere ledelse i Mermaid A/S.