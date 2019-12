Berygtet Probana-direktør får fem års karantæne

Ved du noget om sagen? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Probana lignede en stor succes, indtil kursusvirksomheden i 2016 blev afsløret i ulovlig markedsføring, brug af falske identiteter og horrible arbejdsvilkår.

Kort efter gik Probana konkurs, og nu er den absolutte topfigur, direktør og ejer Peter Sonne Joensen, blevet idømt konkurskarantæne i hele fem år. Det viser dokumenter fra Sø- og Handelsretten, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Sagen er indbragt for retten af Kammeradvokatens formand, Boris Frederiksen, der er kurator i konkursboet.

Ifølge advokaten har Peter Sonne Joensen i Probana-koncernens 11 selskaber ”systematisk” snydt SKAT for penge, ligesom direktøren mistænkes for ulovligt at trukket et stort millionbeløb ud til sig selv.

Kammeradvokaten har fundet stribevis af overførsler med tekster som 'hundesofa', 'skiferie', 'Mash', 'Kokkedal Golfklub' og 'Søllerød Kro', som ifølge Boris Frederiksen ikke har nogen som helst relevans for selskaberne.

Kæmpe skattekrav

Retten har givet kuratoren ret i, at Peter Sonne Joensen har gjort sig skyldig i ’groft uforsvarlig forretningsførelse’.

Han har for eksempel ikke sørget for korrekte indberetninger til SKAT, som nu står tilbage med et krav på ca. 30 mio. kr. mod hans tidligere selskaber.

Hovedpersonen afviser dog både kuratorens og rettens udlægningen af sagen.

'Det var umuligt at hæve så meget som en krone forkert eller for meget, uden dette ville blive registreret samt bogført korrekt. (...) I mere end 25 år drev jeg mine virksomheder og selskaber i henhold til gældende lovgivning,' skriver Peter Sonne Joensen i en mail til Ekstra Bladet.

Her hævder desuden, at han slet ikke har hørt om, at han skulle være idømt konkurskarantæne. Afgørelsen forhindrer ham i at være direktør i en dansk virksomhed indtil udgangen af 2023.

'Ingen er fejlfri'

Der er dog formentlig en række mennesker, som helst havde set, at Peter Sonne Joensens karantæne havde varet for evigt.

Da konkurssagerne blev behandlet, var der nemlig rejst krav på mere end 50 mio. kr. i hans tidligere selskaber, viser dokumenterne.

Probana-direktørens karantæne Efter flere måneders mediestorm blev Probana Business School i juni 2017 taget under konkursbehandling. Ejer Peter Sonne Joensen gik samme dag personligt konkurs. Efterfølgende gik ti andre af koncernens selskaber konkurs: PUK Holding, PUK International, Personalejura ApS, PUK Heathcare, PUK Ejendomme, Institut For Personaleudvikling ApS, HR Forum ApS, PUK Kurser & Uddannelser, Leaders Club ApS og PUK IT. I de ti konkurser har Sø- og Handelsretten fundet så store fejl, at Peter Sonne Joensen er idømt tre års karantæne for 'groft uforsvarlig forretningsførelse'. Han har efterfølgende fået yderligere to års karantæne for sine handlinger i et andet konkursramt selskab, IFPE Finans, der gik konkurs i september 2017. Vis mere Luk

Hovedpersonen erkender, at mange er kommet i klemme, men han skriver til Ekstra Bladet, at han ikke kan genkende beløbets størrelse. Den tidligere Probana-direktør medgiver dog, at han kunne have håndteret nogle ting bedre.

'Ingen er fejlfri, jeg drev mine virksomheder med succes, - i henhold til lovgivningen og med godt hjerte igennem mere end 25 år indtil den voldsomme mediestorm for nogle år siden. Min medfølelse går ud til alle, der kom i klemme i forbindelse med konkurserne,' skriver han.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i en stribe dokumenter i forbindelse med Probanas konkurs. Her fremgår det, at Kammeradvokaten overvejer, om Peter Sonne Joensen skal politianmeldes.