Berygtet revisor trækkes ind i hvidvask-sag

Sagen handler om hvidvask og svindel for omkring 350 millioner kroner.

To personer - Christian Bahl og Peter Bendixen - har fået lyndomme på henholdsvis fem og to et halvt års fængsel for at have hvidvasket det svimlende beløb, der ifølge politiet stammer fra kriminalitet.

De to har erkendt at have hvidvasket pengene gennem selskaberne CCS Group, Uniqueva og RR Staffers.

Pengene blev vekslet til euro og siden overført til udlandet via betalingstjenesten Inpay.

Politiet har sigtet og varetægtsfængslet to personer med bopæl på Amager, som formodes at være sagens bagmænd. De to er omfattet af navneforbud og nægter sig skyldige.

En række andre personer er sigtet i sagen.