Berygtet spekulant ramt af otte tvangsopløsninger på én dag

Ejendomsspekulanten Kenneth Schwartz Thomsen, hvis enorme tab var med til at knække Roskilde Bank, er blevet ramt af en lang række tvangsopløsninger sammen med sin far

VED DU NOGET OM SAGEN, SÅ TIP OS PÅ 1224@EB.DK ELLER SMS TIL 1224

46-årige Kenneth Schwartz Thomsen var en af finanskrisens mest berygtede ejendomsspekulanter og en af årsagerne til, at Roskilde Bank krakkede.

For et par år siden begyndte han igen at handle med ejendomme, men nu er han havnet i en mærkværdig sag om en lang række tvangsopløsninger af firmaer, hvor han er direktør, mens faderen, Erik Villiam Thomsen, står som ejer.

Det fremgår af oplysninger i CVR.

Helt nøjagtigt er der tale om otte selskaber, der af Erhvervsstyrelsen blev sendt til tvangsopløsning 25. juni. Det ene af selskaberne er Nordrion Aps, og det ejer de syv andre. De kan nu ende under konkurs.

Ifølge de seneste regnskaber var der en negativ egenkapital i størstedelen af selskaberne.

Inden tvangsopløsningerne havde alle otte firmaer samme adresse i Hørsholm, men ifølge Erhvervsstyrelsen var det blevet oplyst, at man ikke kunne komme i kontakt med dem på adressen.

50-100 breve

Det havde Rico Davidsen fortalt dem. Han driver og ejer kontorhotellet Idealoffice - som holder til på den pågældende adresse.

Han har efter eget udsagn modtaget mellem 50 og 100 breve til selskaberne.

Det startede i november 2019. Kort tid inden var Schwartz Thomsen blevet indsat som direktør i syv af de otte virksomheder. Hver gang erstattede han revisoren Erik Friedlænder, som han har arbejdet sammen med i flere år.

Brevene stoppede først med at komme, da Rico Davidsen kontaktede Erhvervsstyrelsen.

- De havde åbenbart ment, at de godt kunne bruge vores adresse. Men det virker meget systematisk. Der er jo ikke tale om et enkelt selskab, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Kenneth Schwartz Thomsen Kenneth Schwartz Thomsen blev kendt under Finanskrisen. I tiden op til krisen havde han købt ejendomme for flere milliarder - og samtidig optaget store lån. Han havde f.eks. en gæld på 900 mio. kr. til Roskilde Bank, som krakkede. Han blev i 2013 idømt fem års ubetinget fængsel for skattesvindel og en bøde på 55,8 mio. kr. Men i 2016 nedsatte landsretten dommen til to års betinget fængsel og en bøde på 6,6 mio. kr. Ifølge cvr ejer han kun et enkelt selskab i dag. Det hedder UE 2019, men gik sidste år konkurs. Han sidder som direktør i en lang række selskaber, som faderen Erik Villiam Thomsen ejer.

Sky fallent med hang til hurtige luksusbiler

Tilbud

Da han begyndte at modtage brevene, henvendte han sig til selskaberne. Ifølge Rico Davidsen fik han at vide, at han skulle give dem et godt tilbud, fordi de havde flere selskaber registreret.

- Så sagde jeg, at det burde de jo have gjort, før de registrerede sig på vores adresse.

Han sendte dem så et tilbud, men hørte aldrig fra dem.

- Efterfølgende blev der registreret yderligere nogle selskaber, og så kontaktede jeg Erhvervsstyrelsen og sagde, at det intet havde med mig at gøre.