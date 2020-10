Betonfirma mistede certifikat: Få måneder efter havde de et nyt

Ved du noget om sagen, eller hvor BG Beton i Nordhavn leverede beton i perioden, så skriv til Ekstra Bladets journalist på mr@eb.dk

Det tog ikke en gang fire måneder, fra BG Beton i Nordhavn mistede den lovpligtige certificering af sin beton med to års tilbagevirkende kraft, til det fik et nyt certifikat af et andet firma.

Ekstra Bladet kunne onsdag fortælle, at BG Beton i Nordhavn i juni 2015 mistede sit certifikat, efter certificeringsorganet Dancert kom i 'besiddelse af noget', der rakte bagud i tid.

Men den voldsomme reaktion fra Dancert fik altså ikke de store konsekvenser for betonvirksomheden, der kort efter igen kunne levere beton til kæmpestore konstruktioner lovligt.

Advarede alle

Dancert, der er Teknologisk Instituts certificeringsorgan, advarede ellers i kraftige vendinger mod betonfirmaet ejet af Bach Gruppen.

'Alle, der siden 30. april 2013 har modtaget produkter fra BG Beton A/S, Nordsøvej 15, 2100 København Ø, bør derfor være opmærksomme på, at Dancert ikke kan bekræfte, at produkterne opfylder certificeringskravene – uanset at produkterne kan være leveret med henvisning til certifikat hos Dancert,' lød det i en pressemeddelelse fra Dancert 8. juni 2015.

I den periode er der dermed leveret beton til et ukendt antal byggerier, der officielt ikke lever op til de krav, man stiller til det vigtige materiale.

Byggerier kan dermed være ulovlige og måske farlige.

Undersøges af politiet 50 procent af BG Beton er ejet af Bach Gruppen med multimillionæren Finn Bach i spidsen. Bach-familiens holdingselskab har en egenkapital på svimlende 1,7 milliarder kroner. Men selvom Bach Gruppen altså har kontrol med selskabet, meldte Finn Bach i august ud, at Bach Gruppen mener at være blevet svindlet af sit datterselskab. Ingen i ledelsen af Bach Gruppen vidste noget om, at der blev hældt gammelt beton samt metal- og plastaffald i fundamentet under højhuset, lyder det fra Finn Bach. Uagtet Viborg-millionærens forklaring, efterforskes Bach Gruppen for dokumentfalsk, kunne Ekstra Bladet for nylig afsløre, og Københavns Politi foretog ransagninger på tre adresser tilhørende Bach Gruppen niende september. Vis mere Luk

Ikke sket før

Dancerts direktør Jørgen Baadsgaard-Jensen vil ikke kommentere, hvad der konkret gjorde, at de traf beslutningen om at trække certifikatet to år tilbage.

Ifølge chefen for brancheforeningen Dansk Beton, er der dog tale om en helt usædvanlig sag.

- Vi er ikke bekendt med andre tilfælde i betonbranchen (hvor et selskab har mistet sit certifikat, red.), skriver Dorthe Mathiesen i en mail.

Redningen for BG Beton i Nordhavn blev certificerings-selskabet Bureau Veritas. 24. september 2015 tildelte Bureau Veritas nemlig BG Beton et nyt certifikat, som det har haft siden.

Bureau Veritas certificerer i dag alle BG Betons anlæg rundt om i landet.

Ekstra Bladet har sendt en række spørgsmål til certificerings-selskabet om sagen, men selskabets danske direktør har ikke ønsket at svare.

Det var betonværket her, der i 2015 både mistede og fik et nyt certifikat. Tre år senere, leverede selskabet beton til fundamentet under 86 meters højhus på Amager. Foto: Henning Hjorth

Reglerne er gode

Med certifikatet fra Bureau Veritas har BG Beton i Nordhavn officielt levet op til reglerne, mens det leverede beton til fundamentet under højhuset.

Her er styrken konstateret langt lavere end godkendt, ligesom der er fundet byggeaffald.

Denne sag til trods, mener Dorthe Mathiesen ikke, at kontrollen af betonproducenter skal skærpes.

- Som betonbranche er det altid kedeligt med en sådan sag, hvor en enkelt leverandør, der pt. efterforskes for dokumentfalsk, bliver ansigtet på en hel branche.

- Betonbranchen er som den øvrige byggemateriale-industri underlagt det samme certificeringssystem og er kendetegnet ved en høj grad af tillid imellem leverandører og entreprenører. Det er vores opfattelse, at denne tillid er fastholdt, skriver hun og understreger, at BG Beton ikke er medlem af brancheforeningen.

Bach Gruppen fik for nylig ransaget flere adresser af politiet, og Københavns Kommune har standset byggeriet.