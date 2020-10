Betonskandale vokser: Mystik om hastelukning

Ved du noget om sagen, eller hvor BG Beton Nordhavn leverede beton til fra 2013-2015, så skriv til Ekstra Bladets journalist på mr@eb.dk.

Samme dag som BG Beton annoncerede en hastelukning af sit skandaleombruste betonværk i Nordhavn, mistede selskabet også sit certifikat.

Det bekræfter Bureau Veritas' direktør Jacob Færgemand over for Ekstra Bladet.

'Vi bekræfter at vores certifikatet på BG beton - Nordhavn er trukket tilbage mandag den 5 Oktober ved middagstid og umiddelbart efterfølgende fjernet på vores offentlige tilgængelige hjemmeside,' skriver han i en mail.

Også tilbage i 2015 mistede BG Beton i Nordhavn sit certifikat, kunne Ekstra Bladet for nylig fortælle. Et certifikat er lovpligtigt, hvis man vil levere beton til byggerier i Danmark.

Multimillionærs betonfirma afsløret

Bureau Veritas har blåstemplet kvaliteten af betonen fra BG Beton i Nordhavn siden 2015, men vil ikke kommentere, hvad der ligger til grund for, at selskabet traf beslutningen om at trække certifikatet tilbage. Det kommer der først nyt om 'sidst på ugen,' skriver Jacob Færgemand.

Oplysningen om det mistede certifikat øger mystikken om BG Betons pressemeddelelse, der blev sendt ud mandag omkring kl. 14.30.

Her fremgik det, at selskabets afdeling i Nordhavn blev lukket med øjeblikkelig virkning, men Bach Gruppens kommunikationsbureau skrev intet om, at afdelingens certifikat var blevet trukket tilbage.

Skandaleramt betonværk lukkes øjeblikkeligt

Efterforskes af politiet Bach Gruppen efterforskes for blandt andet dokumentfalsk, efter det er blevet dokumenteret, at fundamentet under et knap 90 meters højhus på Amager indeholder gammel beton og byggeaffald. Fundamentet har samtidig en langt, langt lavere styrke, end det blev foreskrevet og godkendt til byggeriet. Betonen til fundamentet er blandt andet leveret af BG Beton i Nordhavn. 50 procent af BG Beton er ejet af Bach Gruppen med multimillionæren Finn Bach i spidsen. Bach-familiens holdingselskab har en egenkapital på svimlende 1,7 milliarder kroner. Ført bag lyset

Men selvom Bach Gruppen altså har kontrol med BG Beton, meldte Finn Bach i august ud, at Bach Gruppen mener at være blevet svindlet af sit datterselskab. Ingen i ledelsen af Bach Gruppen vidste noget om, at der blev hældt gammelt beton, samt metal og plast i fundamentet under højhuset, lyder det fra Finn Bach. Københavns Politi foretog ransagninger på tre adresser tilhørende Bach Gruppen niende september. Vis mere Luk

En aftale

Da Ekstra Bladet talte med direktøren i BG Beton tirsdag eftermiddag, var processen omkring nedlukningen af værket dog ganske udramatisk og kom ikke som konsekvens af, at Bureau Veritas trak certifikatet.

Det skete nemlig efter gensidig aftale, lød det.

- Vi lukker værket ned for at kunne se vores kunder i øjnene. Vi har aftalt med Bureau Veritas, at vi lukker fabrikken i Nordhavn ned, og så kan de trække certifikatet. På den måde kan vi få noget ro til at få styr på, hvad der er foregået, siger direktør Mikael Nielsen.

Ekstra Bladet forelagde efter samtalen med Mikael Nielsen hans udsagn for Bureau Veritas' direktør Jacob Færgemand. Kort herefter tikkede der en mail ind fra Mikael Nielsen.

Betonfirma mistede certifikat: Få måneder efter havde de et nyt

Misforståelse

I mailen trækker BG-direktøren i land og skriver:

'Det er desværre en misforståelse. Lukningen af BG Beton værket i Nordhavnen er en beslutning foretaget udelukkende af BG Beton. Baggrunden er, at vi oven på den seneste tids grove afsløringer vurderer det som værende et nødvendigt skridt for at genetablere tilliden til BG Beton.'

Eftersom Bureau Veritas ikke har ønsket at uddybe mere om sin nu tidligere certificering af BG Beton i Nordhavn, har det ikke været muligt at spørge ind til den påståede aftale, som Bureau Veritas ifølge Mikael Nielsens udsagn i første omgang indgik med BG Beton.

Udskældt betonfirma leverede til hospital: Fundament skal undersøges

To år

Det har således heller ikke været muligt at få svar på, hvorvidt tilbagetrækningen af certifikatet er sket med tilbagevirkende kraft, som det skete for selvsamme værk i 2015.

Her trak certificeringsorganet Dancert sit certifikat af værket med to års tilbagevirkende kraft.

Det har fået Herlev Hospital til at ville undersøge den beton, som BG Beton i Nordhavn leverede til deres udbygninger i 2014.

Ekstra Bladet har blandt andet spurgt Bach Gruppen ind til, hvad der resulterede i, at værket mistede sit certifikat i 2015, og hvor det fra 2013-2015 leverede beton til, men det har selskabet ikke ønsket at svare på.

Multimillionæren Finn Bach har ellers tidligere i en pressemeddelelse udtalt, at 'hver en sten i den her sag skal vendes'.