Betonskandalen: Kæmpebyggeri skal undersøges

Betonskandalen med afsæt i det knap 90 meters højhus på Amager breder sig nu til et kæmpebyggeri kaldet Grønttorvet i København.

Det kan Ekstra Bladet fredag afsløre.

Grønttorvet er en helt ny bydel i udkanten af Valby med tusindvis af kvadratmeter blandt andet i flere højhuse. Højeste bygning er på 20 etager, og her har BG Beton også leveret beton til fundamentet.

Efter afsløringerne af fusk med fundamentet under et 23-etagers højhus på Amager, har FB Gruppen, der bygger på Grønttorvet, valgt at få udarbejdet en plan for udtagning af prøver i hele bydelen.

- Det er utroligt, at man har snydt med de her ting (byggeriet på Amager, red.). Vi har fået følgesedler, når bilerne fra BG Beton er ankommet, og dem stoler vi selvfølgelig på, når vi får det.

- Men på baggrund af dækningen i pressen, besluttede vi i slutningen af september, at vi vil have udtaget boreprøver af vores bygninger, hvor BG Beton har leveret til, siger Hans-Bo Hyldig, direktør i FB Gruppen.

Svindlet af BG Beton Ikke nok med, at FB Gruppen har mistet tilliden til BG Beton og selskabets produkter, så led tilliden endnu et knæk i sidste uge. BG Beton erkendte nemlig over for FB Gruppen, at bygherren er blevet bedraget for 101.866 kroner plus moms. Det er sket ved, at BG Beton har leveret mindre beton, end selskabet fakturerede. Torsdag modtog FB Gruppen en tilbagebetaling fra multimillionærens betonfirma, oplyser Hans-Bo Hyldig, der langt fra er imponeret over sin nu tidligere samarbejdspartner. 'Det er helt uacceptabelt og amoralsk,' skriver direktøren for FB Gruppen i en mail. Tilbagebetalingen skete dagen før, at Bach Gruppens direktør Lene Christensen medvirkede i et stort interview i Finans og selskabet udsendte en pressemeddelelse og informerede om svigen. Erkendte svig

I pressemeddelelsen fredag stod der blandt andet, at selskabet mener at være blevet svindlet af flere tidligere ansatte i BG Beton på Sjælland. Ifølge Bach-ledelsen drejer det sig om i alt fem tidligere ansatte, heriblandt en afdød direktør ved navn Henrik Steffensen. De er nu meldt til politiet, oplyser selskabet. Ledelsen i Bach Gruppen vidste efter eget udsagn ikke noget om svindlen i datterselskabet. Udover svindel mod kunderne af BG Beton, har Bach Gruppen også begrundet mistanke om, at de ansatte har svindlet moderselskabet for et to-cifret millionbeløb. Multimillionæren Finn Bach har siden 2011 været bestyrelsesformand i BG Beton. Ekstra Bladet har derfor bedt om et interview, men det er han ikke vendt tilbage på. Vis mere Luk

Kan have snydt

Teknologisk Institut har allerede udtaget boreprøver fra tre bygninger i Grønttorvet og er i gang med at analysere dem. Der er tale om to højhuse og en karré. De foreløbige resultater viser ingen tegn på snyd med betonen, understreger direktøren.

Tvivlen nager ham dog.

- Hvis BG Beton har snydt et sted, så kan de jo også have snydt andre steder. Der bor mennesker i de her boliger, og derfor må man aldrig nogensinde være i tvivl om, at det er i orden.

- Vi er helt overbevist om, at det er i orden, men når der bliver rejst en tvivl, så bliver vi nødt til at tjekke det, siger Hans-Bo Hyldig.

Svækket tillid

Som konsekvens af sagen, har FB Gruppen også sagt farvel til BG Beton som leverandør på det fortsatte byggeri på Grønttorvet. I stedet er det DK Beton, der fremover skal levere betonen.

- Det er afgørende for os, at vi kan stole på vores samarbejdspartnere. BG Beton har tilsyneladende ikke svindlet med dokumentationen eller skåret hjørner med styrken i den beton, der er leveret til os.

- Men det er jo tydeligvis gået ud over andre af vores kolleger, og det svækker tilliden til branchen generelt. Det er helt uacceptabelt, og fra vores side hverken kan eller vil vi arbejde med nogen, hvor det moralske kompas er slået ud af kurs. Uanset om det er os eller andre, det går ud over, lyder det fra direktøren.

Forfærdelig situation

BG Beton har leveret beton til samtlige af de færdige bygninger på nær én, og ifølge FB Gruppen er betonen kommet fra BG Betons værker i Tune og i Nordhavn.

Sidstnævnte værk blev for få uger siden lukket med 'øjeblikkelig virkning', efter det mistede sit certifikat.

Det var anden gang på fem år, at netop det betonværk mistede sit certifikat. Tilbage står en frustreret Hans-Bo Hyldig.

- Det er en forfærdelig situation at stå i. Alt bygger jo på tillid, og kan vi ikke stole på den dokumentation, vi får udleveret, så kan jeg jo spekulere på, hvilke kontrolprocedurer vi kan sætte i værk, så vi næsten ved alle leverancer af byggevarer kan tjekke dem.

FB Gruppen har besluttet, at de på grund af sagen fremover vil teste betonen, de får leveret. Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Bach Gruppen.